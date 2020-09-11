Как воспитать ребенка самостоятельным: советы родителям

Обязательно поощряйте и хвалите своего ребенка даже за самый маленький успех

Многие родители мечтают о том, чтобы ребенок определенные вещи делал самостоятельно. Но не все знают, что для этого нужно приложить усилия, ведь самостоятельность ребенка нужно развивать, уверена детский психолог Сабина Ламанна и на своей странице в Instagram рассказывает, как это делать.

Сабина Ламанна Детский психолог

Как понять, что ребенок готов выполнять что-то самостоятельно: основные правила

1. Ориентируйтесь на ребенка, наблюдайте за ним

Если ребенок проявляет желание что-то сделать (есть ложкой, одеть штаны, собрать портфель) – это уже сигнал к тому, что он скоро сможет сделать это самостоятельно. Главное, не душить это желание, и не выполнять это действие полностью вместо него, потому что желание ребенка может быстро угаснуть.

На первых этапах нужно показать, как делать и какое-то время делать вместе с ним (не за него), всегда давайте хотя бы маленький шажок сделать самому (давай я застегну пуговицу, а ты – молнию).

2. Иногда можно составить ребенку схему действий

Малышам можно рисовать картинки, детям постарше писать списки. Например, список порядка надевания предметов одежды или список учебников и тетрадей для сбора портфеля на каждый день. Это схема будет опорой ребенка. А затем из внешней опоры она станет внутренней.

Как развить самостоятельность ребенка Фото: Depositphotos

Как развить самостоятельность ребенка: конкретные шаги

1. Постарайтесь оценить, является ли навык или умение, которому вы обучаете малыша доступным в силу его возраста, а также безопасным. Если самостоятельно оценить сложно, обратитесь к психологу, почитайте литературу или просто загляните в интернет.

Например, если дать ребенку 1,5 лет ложку, он может испачкать все вокруг себя. Это неудобно для мамы, но точно не опасно.

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2. Покажите малышу на своем примере, как нужно совершать то или иное действие. На этом этапе нужен именно пример, а не слова.

Например, вы учите трехлетку мыть руки. Покажите, как завернуть рукава, открыть кран, взять мыло, тщательно помыть руки под водой, аккуратно положить мыло на место, опустить рукава.

После достижения небольшого успеха, используйте только словесную технику. Затем следите, чтобы малыш выполнял все шаги. И обязательно поощряйте и хвалите его за успех. Если что-то не получается, не ругайте и не говорите, что повторяли ему это 100 раз. Значит нужен 101-й. Будьте рядом с ребенком.

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