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Как развивать своего ребенка дома на карантине: полезные советы от вокалиста и хореографа

Пение и танцы могут стать хорошим способом развлечься на карантине

Анна Ковпак
Сегодня, 18:53

Никто не ожидал, конечно, как наша жизнь круто повернется за последние месяцы – школы, садики, кружки и студии закрыты, мы оказались в четырех стенах в компании своей семьи. И если взрослые, естественно, проще могут воспринимать "домашний" образ жизни и найти способы, чтобы развивать себя, то что делать с маленькими "вечными двигателями"? Ведь даже их бег по дому, прыжки на кровати совершенно не заменят ежедневную норму выброса энергии в обычное время.

Как не только помочь ребенку заменить ежедневную норму подвижности в обычной жизни, но еще и превратить это в полезные творческие навыки рассказывают педагоги Talant School Натальи Могилевской.

"Если ваш ребенок тянется к музыке, поддерживайте любые певческие проявления малышей", – советует артист-вокалист и педагог по вокалу Анна Байдак.

Как научить ребенка петь
Как научить ребенка петь
Фото: Pexels

По ее словам, небольшие и легкие по диапазону мелодии, исполненные с мамой или папой будут развивать любовь к музыке.

"Предпочтительно – знакомые ребенку песни (например, для самых маленьких – это песни из мультфильмов, для деток постарше – это уже популярные песни украинских и зарубежных исполнителей). Попробуйте исполнить песню вместе, или устроить вечер домашнего караоке", – советует Анна и отмечает важность того, чтобы ребенок не кричал и не сильно повышал голос, чтоб не навредить связкам.

Кроме того, Анна Байдак рекомендует родителям поработать над правильным дыханием ребенка.

"Поработайте с ребенком над дыханием, которое ему обязательно понадобиться для исполнения любой композиции. В интернете есть множество дыхательных гимнастик, которые не только необходимы, чтоб иметь сильную опору для голоса, но и полезны для здоровья в целом. Обязательно, прежде чем приступать к упражнениям, прочитайте назначения той или иной гимнастики. Некоторые используются в общеоздоровительных целях, а некоторые – только при показаниях доктора (их трогать не нужно)", – пояснила педагог по вокалу.

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По ее словам, если у ребенка уже есть любимые песни – дайте ему возможность исполнить ее для вас.

"Придумайте вместе с ребенком и поставьте номер под нее, воспользуйтесь простыми движениями и аксессуарами, которые будут под рукой. А для близких родственников и друзей можно устроить домашний концерт в Zoom или по facetime. И обязательно не щадите оваций для маленького артиста, его это обязательно поддержит", – говорит Анна.

По словам педагога по вокалу, любовь к музыке у ребенка нужно воспитывать. Можно вместе прослушивать различные музыкальные жанры, рассказывать ребенку о них, интересоваться, какое произведение понравилось ему больше, обсудить, какие характеристики отличают один жанр от другого.

"А для самых маленьких создайте "шумовой оркестр", покажите как звучит тот или иной инструмент, попробуйте с ребенком поимпровизировать на игрушечном ксилофоне, бубне или, например, ложках. Также множество музыкальных инструментов можно смастерить из подручных материалов, для этого вам понадобится немножко фантазии и креатива, также многие уроки по созданию таких инструментов можно найти в свободном доступе в интернете", – советует Анна.

При этом педагог по вокалу отмечает, что, если вы не владеете профессиональным музыкальным образованием, ни в коем случае, не старайтесь распевать ребенка дома или же искать распевки в интернете: "Это может очень сильно навредить еще неокрепшему юному организму, лучше запишитесь на online-занятия к профессионалу, который сможет подобрать нужные упражнения и помочь малышу развить голос, слух и диапазон", – пояснила Анна Байдак.

Особенности дистанционного образования в Украине и мире – смотрите видео:

Но развивать своего ребенка дома можно не только с помощью вокала, а и с помощью хореографии, заверяет Татьяна Бесараб, хореограф – постановщик, педагог по хореографии и сцендвижению.

"Физическая форма – это залог здоровья! Прежде чем выходить на сцену, любой артист много тренируется: отрабатывает движения танца, или просто работает над своим телом. Уметь концентрировать внимание на движениях – не просто вспомогательные средства для выступления на сцене, но и окраска любого номера", – говорит Татьяна.

Хореограф советует начинать день с улыбки и хорошего настроения. Обязательно делайте зарядку, следите за рационом ребенка (он должен своевременно кушать и пить достаточно воды). Старайтесь делать утренние упражнения вместе – тем самым, вы показываете ребенку пример, заверяет хореограф.

"Давайте возможность ему двигаться и танцевать. Включайте музыку и устраивайте дискотеку, можете потанцевать вместе или устроить "домашние соревнования". Следите за тем, какие движения он делает, какие эмоции у него возникают от той или иной песни. Попросите его импровизировать, если ребенку комфортно – импровизация всегда снимает любые "зажимы". Попросите его исполнить танец с определенной эмоцией, грустный под грустную песню, или очень веселый – под веселую. Следите за мимикой", – советует Татьяна Бесараб.

Как научить ребенка красиво двигаться
Как научить ребенка красиво двигаться
Фото: Pexels

По словам хореографа, необходимо также следить за осанкой ребенка, сделать несколько упражнений на правильную осанку.

"И в танце напоминайте, что если ты стоишь ровно, не скрюченный, не сгорбленный – это всегда смотреться красиво и уверенно. Запишите танцы на видео и покажите – до замечания и после, чтоб ребенок видел визуальную разницу или попробуйте танцевать у зеркала", – подытожила хореограф.

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Источник: Сегодня
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