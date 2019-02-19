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Как реагировать на критику: советы психологов

Чем отличаются конструктивная и деструктивная критика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Как реагировать на критику
Как реагировать на критику
Фото: Pixabay

 

Правило конструктивной хорошей критики гласит: "Не нравится – критикуй, критикуешь – обоснуй, знаешь – предложи". Но в обычной жизни чаще всего нас критикуют не только необоснованно, но и не всегда корректно. Как на это правильно реагировать – несколько советов от психологов.

  1. Спокойствие, только спокойствие

Не принимайте все слишком всерьез и близко к сердцу. Если вам написали обличающее письмо – простите спокойно и возьмите паузу. Если высказали что-то в лицо – не перебивайте собеседника. Выслушайте спокойно. Агрессия в ответ только покажет вашу слабость и не прибавит вам чести в глазах оппонента.

  1. Найдите рациональное зерно

Скорее всего (если вас не хотели задеть специально и сделать больно), вас критикуют, чтобы сделать лучше. Подумайте, что из того, на что вам указали, действительно имеет место быть и над чем нужно поработать. Только не нужно оправдываться и пытаться доказать свою правоту. Можно уважительно ответить в стиле "благодарю за ваше мнение, я подумаю об этом" или "я вас услышал". А на досуге проанализируйте ситуацию со стороны – возможно, действительно есть, над чем поработать.

  1. Уточните и детализируйте

Переспросите критикующего, правильно ли вы поняли, что… Попросите привести конкретный пример, расставьте вместе точки над "і". Особенно хорошо это работает в случае критики со стороны близких людей и членов семьи.

  1. Попытайтесь понять мотивы критикующего

Если это ваши родители – это одно, начальник, подчиненный, рецензент вашей работы – это разные уровни и требуют разной реакции. Попытайтесь понять, что двигало человеком, когда он высказывал свою критику. Хотел помочь, хотел обидеть или вывести вас из равновесия, или просто уколоть? Есть масса вариантов – подумайте, что за этим стоит в конкретно вашем случае. А затем сделайте выбор – принять это как подсказку, проигнорировать или предпринять еще что-то. Но практика показывает, что иногда лучшая реакция – ее отсутствие.

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Чего точно не стоит делать:

  • возмущаться в ответ

  • оправдываться

  • спорить

  • оскорблять оппонента

  • принимать все за чистую монету

  • слишком серьезно к этому относиться

Как говорил Аристотель, можно избежать критики – но только в одном случае: если ты ничего не делаешь и ничего не представляешь собой. В остальных случаях это невозможно. Всем понравиться невозможно, поэтому не стоит слишком серьезно относиться к чужому мнению.

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Источник: Сегодня
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