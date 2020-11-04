Как сделать 2021 год удачным: советы нумеролога на каждый месяц

Эксперт вычислила, на чем стоит сосредоточиться до конца года

До Нового года осталось всего два месяца. Самое время решить все незавершенные дела! Но за что же взяться в первую очередь? Оказывается, что для людей, родившихся в разные месяцы, приоритеты также отличаются. Кому стоит уделить время карьере, а кому наладить отношения с женщинами старшего возраста, рассказала нумеролог Светлана Корченко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

2020-й – год контрастов. Но есть еще 2 месяца, чтобы улучшить ситуацию. Нумеролог вычислила, на чем стоит сосредоточиться до конца года.

Нумеролог дала советы, как сделать 2021 год удачным Фото: Pexels

Январь

По словам нумеролога, людям, которые родились в январе, до Нового года необходимо провести ревизию своей жизни. Условно говоря, выбросить старое и хорошо обдумать, какими новыми делами они могут заняться. При этом избавиться стоит не только от ненужных вещей, но и от токсичных людей.

Февраль

Для тех, кто родился в феврале, очень важно соблюдать баланс и равновесие. Однако, нумеролог уверяет, до конца 2020-го года с этими людьми будут происходить ситуации, которые могут вывести человека из равновесия. Поэтому покой и умеренность должны стать вашими лучшими друзьями!

Март

Людям, которые рождены в марте, очень важно ограничить себя от любых зависимостей. Именно в этот период различного вида зависимости могут быть очень опасными. Всех, у кого токсический характер, нужно постараться убрать из своей жизни.

Апрель

Люди, которые родились в апреле, должны решить вопросы, связанные с недвижимостью. Светлана Корченко уверяет – перед вами очень благоприятный период, могут даже быть события, которые поспособствуют решению этих вопросов. Поэтому продавайте лишние метры и гектары, покупайте новые, оформляйте документы и можете даже начать что-то обустраивать и ремонтировать.

Май

Для тех, чей день рождения приходится на май, сейчас замечательный период для самореализации и творческого развития. В жизни могут появляться проекты, которые будут требовать нестандартного, необычного подхода, выходить за рамки привычного мышления. Поэтому внесите в привычное жизненное течение нечто невероятное, добавьте красок. В конце концов, хоть рисуйте, хоть танцуйте – главное, творить.

Узнайте число дня Фото: Pexels

Июнь

Те, кто родился в июне, могут почувствовать внутренний кризис. Поэтому важным шагом может стать визит за помощью к психологу, а возможно, следует сосредоточиться и разобраться со своим психологическим состоянием самостоятельно. Душа просит тишины, медитации и размышлений – дайте ей это.

Июль

Люди, которые родились в июле, в конце года смогут изменить направление в более яркую сторону проявления своей личности. Это могут быть какие-то проекты, где человек будет ярко себя проявлять. Главное – не пропустите момент.

Август

Рожденные в августе по тем или иным причинам вынуждены будут заниматься вопросами семьи. Возможно придется решить какие-то конфликты, моменты коммуникации с родственниками, с детьми. Но весь негатив лучше оставить в 2020-м году.

Сентябрь

Людям, которые рождены в сентябре, жизнь будет предлагать возможности, которые позволят выйти за рамки. Вы должны немножко встряхнуться, возможно, куда-то уехать, хотя бы на дачу или в пригород. Сменить обстановку в этот период – очень важно.

Октябрь

Если ваш день рождения в октябре – будьте готовы к тому, что больше внимания потребуют дети. Вы можете реализовать себя в сфере с детьми. А если есть возможность помочь детям – сделайте это, затем эти действия вернутся добром – уверяет нумеролог.

Узнайте счастливое число дня Фото: Pexels

Ноябрь

В конце года людям, рожденным в ноябре, понадобятся навыки коммуникативных связей. Крайне важным станет то, как вы говорите, с кем вы говорите, что вы говорите. Ведь в одном случае язык до Киева доведет, а в другом – до неприятностей.

Декабрь

А те, кто родился в декабре должны будут навести порядок в отношениях с женщинами старшего возраста. Будь то мама, будь то свекровь, будь то теща, коллеги по работе старшего возраста – именно с женщинами.

Но главное, рожденным в любом месяце стоит беречь здоровье и с новыми силами начать 2021-й год.

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