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Как сделать 2021 год удачным: советы нумеролога на каждый месяц

Сегодня, 11:35

Эксперт вычислила, на чем стоит сосредоточиться до конца года

До Нового года осталось всего два месяца. Самое время решить все незавершенные дела! Но за что же взяться в первую очередь? Оказывается, что для людей, родившихся в разные месяцы, приоритеты также отличаются. Кому стоит уделить время карьере, а кому наладить отношения с женщинами старшего возраста, рассказала нумеролог Светлана Корченко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

2020-й – год контрастов. Но есть еще 2 месяца, чтобы улучшить ситуацию. Нумеролог вычислила, на чем стоит сосредоточиться до конца года.

Нумеролог дала советы, как сделать 2021 год удачным
Нумеролог дала советы, как сделать 2021 год удачным
Фото: Pexels

Январь

По словам нумеролога, людям, которые родились в январе, до Нового года необходимо провести ревизию своей жизни. Условно говоря, выбросить старое и хорошо обдумать, какими новыми делами они могут заняться. При этом избавиться стоит не только от ненужных вещей, но и от токсичных людей.

Февраль

Для тех, кто родился в феврале, очень важно соблюдать баланс и равновесие. Однако, нумеролог уверяет, до конца 2020-го года с этими людьми будут происходить ситуации, которые могут вывести человека из равновесия. Поэтому покой и умеренность должны стать вашими лучшими друзьями!

Март

Людям, которые рождены в марте, очень важно ограничить себя от любых зависимостей. Именно в этот период различного вида зависимости могут быть очень опасными. Всех, у кого токсический характер, нужно постараться убрать из своей жизни.

Апрель

Люди, которые родились в апреле, должны решить вопросы, связанные с недвижимостью. Светлана Корченко уверяет – перед вами очень благоприятный период, могут даже быть события, которые поспособствуют решению этих вопросов. Поэтому продавайте лишние метры и гектары, покупайте новые, оформляйте документы и можете даже начать что-то обустраивать и ремонтировать.

Май

Для тех, чей день рождения приходится на май, сейчас замечательный период для самореализации и творческого развития. В жизни могут появляться проекты, которые будут требовать нестандартного, необычного подхода, выходить за рамки привычного мышления. Поэтому внесите в привычное жизненное течение нечто невероятное, добавьте красок. В конце концов, хоть рисуйте, хоть танцуйте – главное, творить.

Узнайте число дня
Узнайте число дня
Фото: Pexels

Июнь

Те, кто родился в июне, могут почувствовать внутренний кризис. Поэтому важным шагом может стать визит за помощью к психологу, а возможно, следует сосредоточиться и разобраться со своим психологическим состоянием самостоятельно. Душа просит тишины, медитации и размышлений – дайте ей это.

Июль

Люди, которые родились в июле, в конце года смогут изменить направление в более яркую сторону проявления своей личности. Это могут быть какие-то проекты, где человек будет ярко себя проявлять. Главное – не пропустите момент.

Август

Рожденные в августе по тем или иным причинам вынуждены будут заниматься вопросами семьи. Возможно придется решить какие-то конфликты, моменты коммуникации с родственниками, с детьми. Но весь негатив лучше оставить в 2020-м году.

Сентябрь

Людям, которые рождены в сентябре, жизнь будет предлагать возможности, которые позволят выйти за рамки. Вы должны немножко встряхнуться, возможно, куда-то уехать, хотя бы на дачу или в пригород. Сменить обстановку в этот период – очень важно.

Октябрь

Если ваш день рождения в октябре – будьте готовы к тому, что больше внимания потребуют дети. Вы можете реализовать себя в сфере с детьми. А если есть возможность помочь детям – сделайте это, затем эти действия вернутся добром – уверяет нумеролог.

Узнайте счастливое число дня
Узнайте счастливое число дня
Фото: Pexels

Ноябрь

В конце года людям, рожденным в ноябре, понадобятся навыки коммуникативных связей. Крайне важным станет то, как вы говорите, с кем вы говорите, что вы говорите. Ведь в одном случае язык до Киева доведет, а в другом – до неприятностей.

Декабрь

А те, кто родился в декабре должны будут навести порядок в отношениях с женщинами старшего возраста. Будь то мама, будь то свекровь, будь то теща, коллеги по работе старшего возраста – именно с женщинами.

Но главное, рожденным в любом месяце стоит беречь здоровье и с новыми силами начать 2021-й год.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 ноября.

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Источник: Сегодня
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