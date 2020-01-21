Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать ребенка счастливым совершенно бесплатно: 15 простых трюков для родителей

Чтобы подарить улыбку своему ребенку, совсем не обязательно покупать десятую куклу или машинку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Как родителям сделать своего ребенка счастливым
Как родителям сделать своего ребенка счастливым
Фото: Pexels

Видеть сияющее лицо ребенка хочет каждый любящий родитель. В силу постоянной занятости на работе и домашними делами, не всегда получается уделить должное внимание ребенку. Ведь именно участие родителей в их жизни и делает детей счастливыми, а не бесчисленные игрушки, дорогие гаджеты и всевозможные конфеты.

Как родители могут получать алименты от детей – смотрите видео:

Читайте также:
Сексуальное воспитание: что и в каком возрасте должен знать ребенок

Вашему вниманию 15 простых советов, как сделать своего ребенка счастливым, не потратив на это ни копейки.

  1. Чаще говорите своему ребенку, что любите его и скучаете, когда его нет рядом.
  2. Прогуляйтесь с ребенком. Но не, как обычно, когда вы идете по делам или по пути куда-то, а именно на полноценную прогулку и именно с ребенком.
  3. Тайно положите милую записку в школьный рюкзак ребенка или у него на столе в комнате.
  4. Поиграйте вместе с ребенком в компьютерные или видеоигры.
  5. Дайте ребенку самостоятельно решить свою проблему. Пусть он сам разберется с другим ребенком в песочнице и отстоит свои права.
  6. Не расспрашивать ребенка о том, как прошел его день, если он не в духе. Лучше отвлеките его рассказами о планах на выходных или расскажите какую-то свою историю из жизни. А его рассказ вы всегда успеете услышать за ужином.
  7. Создайте собственную традицию: блинчики по средам и субботам, прогулка после обеда и танцы после ужина.
  8. Спросите своего ребенка, чему бы он хотел вас научить и позвольте ему это сделать.
  9. Разрешите ходить ребенку в чем он хочет. Позвольте наряжаться своей дочери для похода по магазинам, а сыну – на прогулку с друзьями. И так целую неделю.
  10. Распечатайте фотографии, чтобы ребенок мог в любой момент взять альбом и полистать. Садитесь рассматривать его вместе, обсуждая каждую фотографию.
  11. Не торопить ребенка, когда куда-то идете. Если вы знаете, что вам нужно быть где-то в определенное время, то постарайтесь собираться загодя. Поймите, когда вы спешите, то ребенок часто начинает не успевать только из-за того, что нервничает.
  12. Устроить дискотеку в перерыве между выполнением домашнего задания. Если ребенок устал и долго засиделся за уроками, предложите ему отвлечься немного и размяться, устроив дискотеку и танцуя вместе с ним.
  13. Придумать тайное семейное рукопожатие или приветствие.
  14. Покажите ребенку свои старые письма, фотографии или тетрадки, когда вы были в его возрасте и расскажите, чем вы тогда занимались.
  15. Чаще говорите ребенку спасибо за вроде как обычные, но важные вещи – за выполненное домашнее задание без напоминаний, за то, что помог вам донести стул из комнаты, за то, что убрал за котом.

Тем временем мы выяснили, как распознать умного человека: 10 признаков.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 признаков уверенной в себе женщины Сезонная депрессия: главные симптомы и способы помочь самому себе Фея, Золушка и Стратон: названы самые необычные и самые популярные детские имена в Украине Как распознать умного человека: 10 признаков
дети родители воспитание счастье психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:07Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 15:06Fun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

Вчера, 14:07Fun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

Вчера, 11:48Travel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

Вчера, 10:10Fun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

Вчера, 09:15Техно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

Вчера, 09:07Fun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

19 январяFun

19-летняя украинка продала девственность на аукционе: новые фото

19 январяFun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

19 январяШоу-бизнес

В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

18 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

Новости партнеров

Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Могила близкого человека превратилась в место постыдных занятий
Могила близкого человека превратилась в место постыдных занятий
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры