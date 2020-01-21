Как сделать ребенка счастливым совершенно бесплатно: 15 простых трюков для родителей

Чтобы подарить улыбку своему ребенку, совсем не обязательно покупать десятую куклу или машинку

Как родителям сделать своего ребенка счастливым Фото: Pexels

Видеть сияющее лицо ребенка хочет каждый любящий родитель. В силу постоянной занятости на работе и домашними делами, не всегда получается уделить должное внимание ребенку. Ведь именно участие родителей в их жизни и делает детей счастливыми, а не бесчисленные игрушки, дорогие гаджеты и всевозможные конфеты.

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Вашему вниманию 15 простых советов, как сделать своего ребенка счастливым, не потратив на это ни копейки.

Чаще говорите своему ребенку, что любите его и скучаете, когда его нет рядом. Прогуляйтесь с ребенком. Но не, как обычно, когда вы идете по делам или по пути куда-то, а именно на полноценную прогулку и именно с ребенком. Тайно положите милую записку в школьный рюкзак ребенка или у него на столе в комнате. Поиграйте вместе с ребенком в компьютерные или видеоигры. Дайте ребенку самостоятельно решить свою проблему. Пусть он сам разберется с другим ребенком в песочнице и отстоит свои права. Не расспрашивать ребенка о том, как прошел его день, если он не в духе. Лучше отвлеките его рассказами о планах на выходных или расскажите какую-то свою историю из жизни. А его рассказ вы всегда успеете услышать за ужином. Создайте собственную традицию: блинчики по средам и субботам, прогулка после обеда и танцы после ужина. Спросите своего ребенка, чему бы он хотел вас научить и позвольте ему это сделать. Разрешите ходить ребенку в чем он хочет. Позвольте наряжаться своей дочери для похода по магазинам, а сыну – на прогулку с друзьями. И так целую неделю. Распечатайте фотографии, чтобы ребенок мог в любой момент взять альбом и полистать. Садитесь рассматривать его вместе, обсуждая каждую фотографию. Не торопить ребенка, когда куда-то идете. Если вы знаете, что вам нужно быть где-то в определенное время, то постарайтесь собираться загодя. Поймите, когда вы спешите, то ребенок часто начинает не успевать только из-за того, что нервничает. Устроить дискотеку в перерыве между выполнением домашнего задания. Если ребенок устал и долго засиделся за уроками, предложите ему отвлечься немного и размяться, устроив дискотеку и танцуя вместе с ним. Придумать тайное семейное рукопожатие или приветствие. Покажите ребенку свои старые письма, фотографии или тетрадки, когда вы были в его возрасте и расскажите, чем вы тогда занимались. Чаще говорите ребенку спасибо за вроде как обычные, но важные вещи – за выполненное домашнее задание без напоминаний, за то, что помог вам донести стул из комнаты, за то, что убрал за котом.

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