Как сделать свою жизнь достойной: введите в лексикон всего четыре сильных слова

Чтобы жить, а уж тем более преуспеть в этой жизни, вы должны учиться постоянно и повсюду

Не прекращайте учиться. Фото: pixabay

Жить достойно хотят многие, только далеко не все готовы приложить усилия, чтобы это осуществить. Самое большое испытание, которое стоит перед вами – стать тем, кем вы можете стать. Именно поэтому мотивационный оратор Джим Рон часто говорил:

"У вас может быть больше всего лишь тогда, когда вы сможете стать больше — и если вы не измените себя, у вас всегда будет лишь то, что у вас есть сейчас".

И он прав. Вы ведь и сами наверняка знаете, как приятно максимизировать свой собственный потенциал и испытывать на прочность свои, как оказывается, не такие уж и прочные ограничения.

В этом отрывке из презентации, с которой в 2001 году Джим Рон обратился к тысячам людей, он поделился 4 короткими, но сильными словами, которые могут сделать жизнь достойной:

1. Жизнь достойна, если вы УЧИТЕСЬ

Чтобы жить, а уж тем более преуспеть в этой жизни, вы должны учиться — постоянно и повсюду. То, о чем вы не знаете, может застать вас врасплох и причинить вам боль. Именно поэтому вы должны учиться на собственном опыте — неважно, негативном или позитивном. Зачастую мы учимся делать что-то правильно, сперва сделав это "что-то" неправильно — мы называем это позитивным негативом. Также мы учимся и на опыте других людей — и тоже как позитивном, так и негативном.

Лично я всегда жалел о том, что неудачники и ходячие катастрофы не устраивают конференций и семинаров. Но это и понятно — вряд ли большая часть людей захотела бы им платить, хотя такая информация была бы им очень полезна. Ведь согласитесь, было бы неплохо узнать от совершившего ошибку, как именно он ее совершил, и что к ней привело.

Так что нам приходится узнавать о них самим — и это очень ценная информация, ведь она дает нам понять, как ни за что, никогда, и ни в каких обстоятельствах нельзя поступать, избежав при этом боли самой ошибки.

Мы учимся на том, что мы видим, так что смотрите по сторонам. Мы учимся на том, что мы слышим, так что внимательно слушайте (но тут есть один нюанс — лучше слушать избирательно. Не стоит впускать в свое святая святых — собственный разум — кого попало. Мы учимся на том, что мы читаем, так что почаще открывайте книгу (и не просто открывайте, а прочитывайте ее).

Учитесь по лекциям. Учитесь у песен. Учитесь у проповедей. Учитесь по разговорам с людьми, которых вы уважаете. Никогда не переставайте учиться.

Знания лежат в начале богатства. Знания – это основа здоровья. Знания – начало пути к духовности. Поиски знаний и обучение им – именно в этом процессе зарождаются чудеса.

2. Жизнь достойна, если вы ПЫТАЕТЕСЬ

Если вы просто учитесь, и считаете, что этого достаточно… вы ошибаетесь. Получив какие-то знания, вы должны применить их – хотя бы для того, чтобы доказать себе, что вы это можете.

Попытайтесь немного изменить этот мир, и себя в нем. Попытайтесь немного продвинуться вперед. Попытайтесь научиться какой-то новой профессии, освоить новое хобби или спорт.

Это не означает, что вы можете делать все, что угодно, но вы можете сделать очень и очень многое – если только попробуете. Почему бы не сделать это, вложив в эту попытку все свои силы? Не делайте этого спустя рукава. Приложите все ваши усилия, а потом еще немного.

Как долго вам стоит продолжать это делать? Ответ на этот вопрос прост. Пока у вас не начнет получаться.

3. Жизнь достойна, если вы НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТЕСЬ

Вы должны оставаться на одном и том же месте с весны и до самой осени, если только хотите насладиться урожаем. Что это означает? Да всего лишь то, что, если уж вы взялись за дело, или за игру, или за проект, доведите его до конца.

Порою ваши начинания оборачиваются катастрофами, настолько масштабными, что самым лучшим выходом будет свернуть его – и это действительно конец.

Но не останавливайтесь на середине, даже не попытавшись дойти до конца. Скажите себе, что, если и забрасывать проект на середине, то следующий, а никак не этот. Если вы уж взялись за какое-то дело, доведите его до конца – или по крайней мере оставьте в лучшем состоянии, чем оно было до вас.

Некоторые люди сеют семена весною, и уходят летом, устав ждать. Но если вы начали что-то ради того, чтобы увидеть плоды своих трудов, наберитесь терпения и подождите – оно того стоит. Повторяю, если вы подписались на что-то, что принесет свои плоды лишь в определенное время года, дождитесь результата своих усилий. Вы не должны оставаться навсегда, но останьтесь хотя бы настолько, чтобы увидеть, как завершится то, что вы начали.

4. Жизнь достойна, если вам НЕ ВСЕ РАВНО

Если вам есть дело до собственных результатов, вы их увидите. Если вам действительно не все равно, ваши результаты будут просто невероятными. Так что пусть вам будет дело до собственной жизни – настолько, чтобы вы могли ее изменить.

Настолько, чтобы вы смогли кого-то спасти. Настолько, чтобы вам достало сил и решимости начать собственное дело. Достаточно, чтобы подняться над обстоятельствами. Достаточно, чтобы реализовать весь ваш потенциал. Достаточно, чтобы оставить после себя след в памяти. Достаточно, чтобы стать победителем.

Чем больше вам есть дело до вас и собственной жизни, тем вы сильнее.

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