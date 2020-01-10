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Как сделать жизнь лучше в 2020 году: 10 способов

Прислушайтесь к себе и своим желаниям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Как сделать жизнь лучше в 2020 году
Как сделать жизнь лучше в 2020 году
Фото: Pexels

С началом нового года, когда уже был проанализирован предыдущий год и его события, свои достижения и составлены цели на следующий год – самое время подумать о том, как вы можете улучшить свою жизнь в 2020 году.

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Вашему вниманию 10 способов сделать свою жизнь лучше в 2020 году.

1. Не ищите отговорки

Прекратите придумывать какие-либо отговорки для себя или окружающих. Если не хотите чего-то делать – не делайте, это ваше решение и ваша жизнь.

2. Отпустите ошибки

Если вы совершили в прошлом ошибку – просто проанализируйте свои действия, простите себе все и двигайтесь дальше, отпустив обиды и обвинения в свой адрес.

3. Не делайте то, что делает вас несчастными

Очень часто люди делают что-то на автомате или потому что так кому-то нужно, а в результате – чувствуют себя несчастными. Вы не должны делать то, что доставляет вам дискомфорт. Прислушайтесь к себе и своим желаниям.

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4. Не упускайте возможности

Нам всегда выпадает шанс как-то изменить и улучшить свою жизнь. Но далеко не все умеют этими шансами пользоваться. Измените это и начните замечать возможности, которые позволят вам улучшить свою жизнь.

5. Рвите связь с теми, кто мешает вам развиваться

Перестаньте общаться с теми людьми, которые выкачивают из вас энергию и пользуются вами. Лучше окружите себя людьми, которые смогут повлиять на ваше развитие, станут для вас мотиваторами и примером.

6. Поставьте цели на следующий год

Чтобы добиться большего в новом году, поставьте себе определенные цели. Отлично будет, если запишите их на бумаге и в течение года будете к ним возвращаться, чтобы проанализировать, на каком этапе вы сейчас находитесь.

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7. Проведите самоанализ

Проанализируйте свое прошлое и сможете сделать свое будущее лучше, чем было. Самоанализ помогает движению вперед, избегая тех же ошибок.

8. Заботьтесь о себе

Важно знать, что нравится именно вам и чего вы хотите достичь для себя. Заботьтесь о своем теле, здоровье и желаниях. Это важно, ведь это – основа для всего, что вы делаете.

9. Цените людей, кто рядом с вами

Вспомните всех, кто дорог вам и кто близок сердцу – эти люди должны остаться рядом с вами. Дорожите ими, берегите их и говорите им о своих чувствах.

10. Оставьте свою зону комфорта

Постарайтесь внести в свою жизнь что-то новое и необычно для вас. Будьте смелее и активнее, чтобы добиться в жизни большего и лучшего.

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