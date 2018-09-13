Как сохранить энергию и силы после рабочего дня: пять способов

Мало кто догадывается, но порой пища сама съедает нашу энергию

Выбирайте правильную еду и любите то, что делаете. Фото: pixabay

Много работы, стрессы, дорога домой с пробками и решение личных вопросов может хорошенько потрепать нервы и лишить вас энергии. С утра вы планируете много дел, а приходя домой с работы просто падаете на диван без сил.

Чтобы сохранить энергию и силы после рабочего дня, важно знать пять простых секретов.

Делайте то, что любите

Не важно, занимаетесь ли вы тем, что ненавидите, весь день или несколько часов, вы все равно будете чувствовать усталость. Смена работы, конечно, является крайней мерой. Поэтому то, что вы можете сделать здесь и сейчас, — это представить цель того, чем вы занимаетесь. Когда вы монотонно совершаете бессмысленные действия, то о вдохновении и свежести головы можно забыть. Более того, можно проанализировать, кому ваша работа приносит пользу. Поверьте, хотя бы один человек в восторге от того, что вы делаете. И без вас тут не обойтись. Что-нибудь приятное можно вывести из самых противных дел, поэтому после каждого рабочего дня записывайте то, что хорошего произошло с вами.

Проветривайте помещение

В этом есть большое количество плюсов. Во-первых, в прохладном помещении мы медленнее устаем. Вспомним о том, как на организм влияет разная температура воды. В теплой мы расслабляемся, а прохладная нас взбадривает. Во-вторых, мы значительно уменьшаем количество углекислого газа, который напрямую влияет на уровень напряженности.

Позаботьтесь о своем организме

Здесь мы рассмотрим несколько частей тела. Мышцы являются нашей опорой, и тогда, когда мы их напрягаем, они быстрее устают. Поэтому важно следить за своей осанкой и время от времени прогуливаться, если у вас сидячая работа. Глаза — это хрупкий и чувствительный орган. В современном мире большое количество профессий связано с компьютерами. Из-за этого необходимо давать отдыхать глазам. Установите оптимальный шрифт на компьютере и проследите, чтобы его экран находился под тем же углом, что и ваша голова.

Проведите ревизию задач

Мы тратим много времени и сил на то, что думаем о незавершенных заданиях. Поэтому в конце рабочего дня вспомните, что вы уже сделали, и составьте план на следующий день.

Проследите за пищей

Мало кто догадывается, но порой пища сама съедает нашу энергию. Многие продукты, которые мы привыкли есть на обеденном перерыве, сжигают энергию быстрее, чем несколько часов работы. Поэтому попробуйте заменить простые углеводы на более сложные — белый хлеб на булочку с отрубями — и добавьте в свой рацион больше фруктов и овощей. И, конечно же, пейте больше воды. Она способна очищать организм от вредных веществ и улучшать самочувствие.

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