Как сохранить энергию: пять важных практик

Честность дает человеку внутреннюю силу и энергию, которая питает все сферы жизни

Энергия человека не является чем-то мифическим и непонятным – здесь все довольно просто. Главное – понимать, куда она уходит, на что вы ее тратите и как сохранить энергию подольше. Ответы на все эти вопросы знает психолог и учитель осознанности Нина Веркойен. На своей странице в Instagram она назвала пять важных практик, которые помогут вам сохранить энергию.

1. Честность с собой и миром – это базовая потребность

Честность в первую очередь выгодна вам, для вашего здоровья и благополучия во всех сферах. Диссонанс между правдой внутри и ложью в самовыражении вовне дисбаланструет энергетику и приводит к проблемам.

Когда мы думаем одно, а говорим или делаем другое, мы энергетически себя "разрываем". Честность же дает внутреннюю силу и энергию, которая питает все сферы жизни.

2. Страх и тревога

Они не уменьшают вероятность плохого, а увеличивают. Куда направлено внимание, туда движется энергия, ею мы и питаем, воплощая это в жизнь. Страх за себя, за негативный исход ситуации или тревога за близких – не помогает, а энергетически поддерживает создание еще не случившейся проблемы. Не делайте этого.

3. Очень важно иметь четкое намерение, сфокусированное желание по жизни – это ее топливо

Это то, через что мы растем, эволюционируем, получаем опыт, осознанно творим свою реальность, будучи Творцом. Фокусировка на намерении не дает энергии растекаться бессознательно на ненужное, питать деструктивные программы ума и прочие автоматизмы.

Нет истинного, честного и сфокусированного желания – в голове и жизни будет хаос.

Как наполниться энергией Фото: Pexels

4. Любовь к себе

У вас не получается любить себя, так как вы пытаетесь полюбить то, кем не являетесь, то есть свои программы ума и обусловленность, свой характер, наложенные на вас жизненные переживания, установки других людей – все, что не есть вы.

У более-менее осознанного и адекватного человека не может получиться "полюбить себя", пока он не узнает, кто этот "себя" такой на самом деле. "Любить" же деструктивные программы своего ума, дурные привычки и неосознанные проявления характера не нужно и не полезно.

5. Старые инструменты взаимодействия с внешней реальностью больше не работают

Смело выкидывайте карты желаний, не тратьте время на аффирмации и поздравьте себя, если все это у вас и не работало, – значит, вы достаточно осознанны, не можете уже обманывать себя и не хотите обманывать Вселенную. Вы готовы и доросли до новых инструментов взаимодействия со своим Высшим Я напрямую, без "посредников".

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как найти баланс между работой и личной жизнью: ответ нейропсихолога.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться