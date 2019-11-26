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Как сохранить гармоничные и теплые отношения с родителями: три простых пункта

Психолог пояснила, откуда берутся конфликты в отношениях детей и родителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:23

Про хорошие отношения с родными и близкими мечтают многие, но далеко не все могут ими похвастаться. Поэтому очень часто получается, что вырастая, дети мечтают о самостоятельности, а родители – о возможности, как можно чаще видеться со своими взрослыми детьми.

Психологи говорят, что все это происходит из-за конфликтов, которые случились еще в детстве.

"Когда ребенок растет с родителями и не имеет возможности получить то, чего хочет – эмоциональный контакт, объятия, слова любви, когда не получает от них понимания и одобрения, тогда уже взрослые дети просто не могут дать своим родителям то, чего сами не получили в детстве", – пояснила психолог Оксана Сашенко.

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Также наладить отношения с родителями не получиться, если уже взрослый ребенок все еще зависит от своих родителей.

Но дети могут поддерживать хорошие отношения с родителями, если просто будут уделять им немного времени. Еще одним хорошим способом поддерживать теплые отношения – наличие интересов и хобби у родителей.

Как сохранить хорошие отношения с детьми
Как сохранить хорошие отношения с детьми
Фото: Pexels

"Где у мамы есть самореализация, хобби, профессия и друзья – там не будет сильной травматизации от сепарации взрослых детей", – поясняет психолог.

Тем временем мы выяснили, как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима.

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отношения психология родственники
Источник: Сегодня
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