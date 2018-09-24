Как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации: восемь надежных способов

Ежедневно проводите тренировки для собственного терпения

Сохраняйте спокойствие. Фото: pixabay

Стресс преследует современного человека на каждом шагу: общественный транспорт, дедлайны на работе, семейные вопросы, которые следует решать незамедлительно, спорт, курсы и все это требует вашего внимания и времени.

Вашему вниманию восемь шагов, чтобы сохранять спокойствие в любой ситуации, которая провоцирует у вас беспокойство и тревожность:

1. Вдохните

Как только вы начинаете испытывать стресс, сделайте паузу, отложите работу и выполните следующее:

Глубокий вдох и выдох (дышите животом). Повторите пять раз

Визуализируйте картинку, как при каждом глубоком выдохе стресс оставляет ваше тело.

Улыбнитесь. Через силу, если вам совсем не хочется улыбаться.

Эти действие нужно повторять каждые 2-3 часа – хоть дома, хоть в офисе.

2. Отпустите напряжение

Сделав 5 глубоких вдохов-выдохов, "просканируйте" тело, чтобы обнаружить напряженные участки. Челюсти? Плечи? Аккуратно помассируйте их, чтобы ощутить расслабление. Или же представьте себе, что вы в приятном и успокаивающем месте: пляж, лес, озеро.

3. Жуйте медленно

Не глотайте наспех свой обед. Фиксируйте в уме аромат, текстуру и вкус любого блюда. Попытайтесь угадать все его ингредиенты. Медленное жевание не только расслабит ваш напряженный мозг, но и поможет вашему пищеварению.

4. Отпустите все тревожное

Это очень эффективный прием. Нынешний момент похож на конец света? Конечно, нет. Беспокойство о ситуации не принесет никакой пользы, потому что вы уже в ней находитесь, так что просто отпустите ее.

5. Ощущайте удовольствие от движения

Когда вы фокусируетесь лишь на конечном результате, вам это может быстро наскучить. Перед вами смелая цель, требующая терпения и времени? Разбейте ее на ряд маленьких целей, и у вас будет несколько поводов для празднования их достижения. Прекратите фокусироваться на негативных мыслях. Постарайтесь обрести больше вдохновения и радости на пути к вашим целям.

6. Посмотрите на всю картину целиком

Когда вы ощущаете, что к вам медленно подкрадывается стресс, глубоко вдохните и задайте себе вопрос: "Какое это будет иметь значение (1) через неделю, (2) через месяц, (3) через год, (4) через десятилетие?" Ответ: НИКАКОГО. Не исключено, что ситуация перестанет вас волновать уже завтра. Прекратите свои душевные терзания из-за того, что вы не в силах контролировать, поскольку этим вы только вредите себе.

7. Прекратите стремиться к совершенству

Вы не можете быть идеальным и совершенным. Если человек утверждает, что он совершенен, — будьте уверены: он обманывает и себя, и окружающих. Стремление к совершенству будет только приносить вам дополнительный стресс, поскольку это попросту невозможно.

8. Ежедневно тренируйте свое терпение

Ежедневно проводите тренировки для собственного терпения, вырабатывая умение оставаться хладнокровными и спокойными во время стресса:

Когда вы идете в магазин, встаньте в наиболее длинную очередь.

Не оплачивайте платежи онлайн, а идите в банковскую кассу.

Отправьтесь на длительную прогулку по малолюдному парку или лесу.

Найдите свой собственный и эффективный способ тренировать терпение.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как найти плюсы в том, что вас уволили. Отсутствие средств к существованию или их иссякающие запасы просто вынудят вас быть активнее.