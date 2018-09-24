Как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации: восемь надежных способов
Ежедневно проводите тренировки для собственного терпения
Стресс преследует современного человека на каждом шагу: общественный транспорт, дедлайны на работе, семейные вопросы, которые следует решать незамедлительно, спорт, курсы и все это требует вашего внимания и времени.
Вашему вниманию восемь шагов, чтобы сохранять спокойствие в любой ситуации, которая провоцирует у вас беспокойство и тревожность:
1. Вдохните
Как только вы начинаете испытывать стресс, сделайте паузу, отложите работу и выполните следующее:
- Глубокий вдох и выдох (дышите животом). Повторите пять раз
- Визуализируйте картинку, как при каждом глубоком выдохе стресс оставляет ваше тело.
- Улыбнитесь. Через силу, если вам совсем не хочется улыбаться.
- Эти действие нужно повторять каждые 2-3 часа – хоть дома, хоть в офисе.
2. Отпустите напряжение
Сделав 5 глубоких вдохов-выдохов, "просканируйте" тело, чтобы обнаружить напряженные участки. Челюсти? Плечи? Аккуратно помассируйте их, чтобы ощутить расслабление. Или же представьте себе, что вы в приятном и успокаивающем месте: пляж, лес, озеро.
3. Жуйте медленно
Не глотайте наспех свой обед. Фиксируйте в уме аромат, текстуру и вкус любого блюда. Попытайтесь угадать все его ингредиенты. Медленное жевание не только расслабит ваш напряженный мозг, но и поможет вашему пищеварению.
4. Отпустите все тревожное
Это очень эффективный прием. Нынешний момент похож на конец света? Конечно, нет. Беспокойство о ситуации не принесет никакой пользы, потому что вы уже в ней находитесь, так что просто отпустите ее.
5. Ощущайте удовольствие от движения
Когда вы фокусируетесь лишь на конечном результате, вам это может быстро наскучить. Перед вами смелая цель, требующая терпения и времени? Разбейте ее на ряд маленьких целей, и у вас будет несколько поводов для празднования их достижения. Прекратите фокусироваться на негативных мыслях. Постарайтесь обрести больше вдохновения и радости на пути к вашим целям.
6. Посмотрите на всю картину целиком
Когда вы ощущаете, что к вам медленно подкрадывается стресс, глубоко вдохните и задайте себе вопрос: "Какое это будет иметь значение (1) через неделю, (2) через месяц, (3) через год, (4) через десятилетие?" Ответ: НИКАКОГО. Не исключено, что ситуация перестанет вас волновать уже завтра. Прекратите свои душевные терзания из-за того, что вы не в силах контролировать, поскольку этим вы только вредите себе.
7. Прекратите стремиться к совершенству
Вы не можете быть идеальным и совершенным. Если человек утверждает, что он совершенен, — будьте уверены: он обманывает и себя, и окружающих. Стремление к совершенству будет только приносить вам дополнительный стресс, поскольку это попросту невозможно.
8. Ежедневно тренируйте свое терпение
Ежедневно проводите тренировки для собственного терпения, вырабатывая умение оставаться хладнокровными и спокойными во время стресса:
- Когда вы идете в магазин, встаньте в наиболее длинную очередь.
- Не оплачивайте платежи онлайн, а идите в банковскую кассу.
- Отправьтесь на длительную прогулку по малолюдному парку или лесу.
- Найдите свой собственный и эффективный способ тренировать терпение.
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