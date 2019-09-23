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Как совмещать карьеру и материнство: три простых правила

Михаил Лабковский рассказал, как добиться желаемого баланса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:20
Главное - правильный настрой
Главное - правильный настрой
Фото: stocksnap.io

Когда женщина становиться матерью, то со временем начинает задумываться, сможет ли она совмещать работу и уход за ребенком, не упустив что-то в одной и другой сфере. О балансе между семьей и работой ранее рассказывала украинская модель Алла Костромичева. А теперь психолог Михаил Лабковский в Instagram пояснил, как можно достичь этого самого баланса.

С какого возраста и как следует заниматься с детьми – смотрите видео:

По словам психолога, совмещать карьеру и материнство реально, если вы будете соблюдать три правила.

Первое правило

Когда вы на работе – будьте на работе не только телом, но и головой. Когда вы возвращаетесь домой к своему ребенку, будьте с ним, а не в своем квартальном отчете.

"Детям важнее качество, а не количество проведенного с ними времени. А мать, которая, сидя в офисном кресле, вечно дергается, не побил ли кого отпрыск в детском саду лопаточкой, уж точно не получит повышения", – пояснил Лабковский. ⠀

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Второе правило

Прекратите выбирать. Выкиньте из головы эти вечные идеи фикс, что надо быть во всем и всегда идеальными. Вы не должны все свои силы, творческую энергию и время вкладывать только во что-то одно.

"Самая популярная ошибка при таком раскладе – переусердствовать на работе и играть с ребенком на "отвали", потому что вы весь день сидели в офисе и теперь чувствуете себя перед ним виноватой.
Или делать свои дела левой ногой, потому что вы же мать, материнство высасывает все соки, а самореализация подождет", – поясняет Лабковский.

Третье правило

Прекратите откладывать жизнь на завтра. Когда ребенок подрастет, когда наступит отпуск, когда, когда, когда. Живите прямо сейчас.

"Если все заколебало – нанимайте няню и идите гулять с подругами. И обязательно припашите помощников, чтобы не циклиться на одной сфере жизни. Кстати, лично я считаю, что любой нормальный папа в состоянии справится с родительскими обязанностями. Он разве что грудью не кормит", – подытожил психолог.

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карьера психология материнство
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