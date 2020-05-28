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Как совместить работу и материнство: опыт Джамалы

Сегодня, 16:51

Певица рассказала про важность отдыха, восстановления сил и отсутствие методик тайм-менеджмента

Певица Джамала, которая сейчас ждет второго ребенка и продолжает активно работать даже на карантине, находит время и на творчество, и на материнство. Об этом она рассказала Сегодня.Lifestyle.

"Декрет мне только снится, даже сейчас. Я, можно так сказать, с апреля ушла в декрет, но работа активно продолжается из дому. Я пишу музыку, участвую в социальных проектах, поступает очень много запросов на интервью, на выступления – сейчас онлайн, а год-два назад это были различные телешоу, эфиры, передачи, поездки, туры", – рассказала певица.

Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмир-Рахманом
Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмир-Рахманом
Фото: пресс-служба

По ее словам, самая большая сложность в совмещении материнства и работы состоит в том, что нужно больше времени на восстановление. Обязательно нужен перерыв и поездки на море, чтобы перевести дух.

"В принципе, два раза в год по две недели или чуть больше, мне хватало, чтобы восстановиться. Но отпуск нужен обязательно, потому что недосыпы, активные передвижения сказываются на состоянии, и чтобы продолжать любить свою работу и семью, нужно отдыхать", – пояснила Джамала.

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В то же время, певица призналась, что у нее нет каких-то методик тайм-менеджмента, но есть четкое расписание для сына на день и она за ним следит.

При этом у Джамалы, как и у других мама, бывают дни, когда она чувствует себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Певица советует отдыхать.

Певица Джамала с сыном
Певица Джамала с сыном
Фото: пресс-служба

"В такие дни необходимо просто отдохнуть, поспать, погулять и просто вкусно поесть", – делиться своими рецептами отдыха певица.

Тем временем мы выяснили, как адаптироваться к привычной жизни после карантина: практические советы.

Как пройти этап адаптации после карантина – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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