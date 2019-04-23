Как создать идеальное место для сна: полезные советы

Узнайте, как можно создать идеальное место для сна за несколько минут

Фото: Pixabay

Всем нужен здоровый ночной сон и мы расскажем о том, как этого добиться. Для сна очень важна окружающая обстановка, где вы можете заснуть при любых обстоятельствах. Помогут решить проблемы со сном несложными средствами наши советы о том, как выбрать идеальное место для сна всего за несколько минут.

Зачем нужен хороший сон

Сон жизненно необходим каждому человеку, он дает нам энергию, исцеляет и расслабляет после трудного дня и напряженного дня. Поэтому хороший сон нужен для нашего здоровья:

помогает росту и регенерации тканей человека;

сон восстанавливает и сохраняет энергию;

сон избавляет от стресса, помогает сконцентрироваться и мешает хронической усталости;

сон улучшает внешний вид кожа очистится и исчезнут темные круги под глазами;

сон снижает вероятность нещастных случаев, депрессии, возникновения разных болезней.

Фото: Pixabay

Как создать обстановку для сна

Вы можете создать идеальные условия для сна в домашних условиях при помощи подручных средств начиная от матраца и заканчивая ароматными травами

Темнота. Именно свет мешает нам уснуть. Поэтому укладываясь спать, задерните шторы или опустите жалюзи, или купите симпатичную маску для сна. Если дружите с рукодельем вы можете сделать ее сами

Создайте свой укромный уголок. Если у вас нет постоянного места для сна, например, сегодня вы спите в спальне на кровати, а завтра на диване, это плохо. Ведь у вас нет "рефлекса" для сна. Ваше спальное место должно у вас ассоциироваться со сном, а не едой, телевизором и сексом. Для создания своего укромного уголка для сна отделите спальное место в квартире или комнате занавеской, или даже создайте балдахин.

Удобный матрац. Неудобный и часто дешевый матрац принесет вам только проблемы со спиной и поясницей, а не комфорт и чувство расслабления. Поэтому на матраце и самом спальном месте лучше не экономить. Вы должны спать в уюте.

Тишина. Иногда соседи или шум с улицы мешают уснуть. Для этого можно сделать дома звукоизоляцию, можно вызвать полицию, а можно просто купить беруши для хорошего сна.

Чистый воздух. Этом компонент идеального места для сна очень важен. В помещении с тяжелым воздухом почти невозможно уснуть. Поэтому проветривайте помещение перед сном. Также могут мешать уснуть разные запахи, нужно делать уборку дома чаще.

Оптимальная температура. Вам не должно быть слишком холодно или слишком жарко во время сна. Возьмите теплое одеяло или наоборот включите вентилятор для комфортной именно для вас температуры.

Музыка. Некоторым людям для нужен фоновый шум. Включите записи легкой классической музыки или звуки природы, например, шум дождя или пение птиц.

Ароматы. Можно засыпать с ароматным мешочком с травами внутри или такой же небольшой подушечкой. К примеру, такие можно купить в Карпатах или сделать самому.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

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