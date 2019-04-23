Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как создать идеальное место для сна: полезные советы

Узнайте, как можно создать идеальное место для сна за несколько минут

Елена Кузьмич
Сегодня, 06:09
Фото: Pixabay

Всем нужен здоровый ночной сон и мы расскажем о том, как этого добиться. Для сна очень важна окружающая обстановка, где вы можете заснуть при любых обстоятельствах. Помогут решить проблемы со сном несложными средствами наши советы о том, как выбрать идеальное место для сна всего за несколько минут.

Зачем нужен хороший сон

Сон жизненно необходим каждому человеку, он дает нам энергию, исцеляет и расслабляет после трудного дня и напряженного дня. Поэтому хороший сон нужен для нашего здоровья:

  • помогает росту и регенерации тканей человека;
  • сон восстанавливает и сохраняет энергию; 
  • сон избавляет от стресса, помогает сконцентрироваться и мешает хронической усталости; 
  • сон улучшает внешний вид кожа очистится и исчезнут темные круги под глазами;
  • сон снижает вероятность нещастных случаев, депрессии, возникновения разных болезней. 

Фото: Pixabay

Как создать обстановку для сна

Вы можете создать идеальные условия для сна в домашних условиях при помощи подручных средств начиная от матраца и заканчивая ароматными травами

Темнота. Именно свет мешает нам уснуть. Поэтому укладываясь спать, задерните шторы или опустите жалюзи, или купите симпатичную маску для сна. Если дружите с рукодельем вы можете сделать ее сами

Создайте свой укромный уголок. Если у вас нет постоянного места для сна, например, сегодня вы спите в спальне на кровати, а завтра на диване, это плохо. Ведь у вас нет "рефлекса" для сна. Ваше спальное место должно у вас ассоциироваться со сном, а не едой, телевизором и сексом. Для создания своего укромного уголка для сна отделите спальное место в квартире или комнате занавеской, или даже создайте балдахин.

Удобный матрац. Неудобный и часто дешевый матрац принесет вам только проблемы со спиной и поясницей, а не комфорт и чувство расслабления. Поэтому на матраце и самом спальном месте лучше не экономить. Вы должны спать в уюте.

Тишина. Иногда соседи или шум с улицы мешают уснуть. Для этого можно сделать дома звукоизоляцию, можно вызвать полицию, а можно просто купить беруши для хорошего сна.

Чистый воздух. Этом компонент идеального места для сна очень важен. В помещении с тяжелым воздухом почти невозможно уснуть. Поэтому проветривайте помещение перед сном. Также могут мешать уснуть разные запахи, нужно делать уборку дома чаще.

Оптимальная температура. Вам не должно быть слишком холодно или слишком жарко во время сна. Возьмите теплое одеяло или наоборот включите вентилятор для комфортной именно для вас температуры.

Музыка. Некоторым людям для нужен фоновый шум. Включите записи легкой классической музыки или звуки природы, например, шум дождя или пение птиц.

Ароматы. Можно засыпать с ароматным мешочком с травами внутри или такой же небольшой подушечкой. К примеру, такие можно купить в Карпатах или сделать самому.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как быстро заснуть: ТОП-5 полезных советов на ночь Рецепты здорового сна от звезд: как и сколько отдыхают украинские знаменитости Утренний подъем: почему важно приучить себя рано вставать Студентка из-за очень редкой болезни спит 22 часа в сутки Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей Свято, яке так і кортить проспати
отдых здоровье релакс психология советы сон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат с пекинской капустой и кукурузой - лёгкий
Салат с пекинской капустой и кукурузой - лёгкий
Друзь рассказал о жизни после изгнания из ТВ
Друзь рассказал о жизни после изгнания из ТВ
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Популярные статьи

Вчера, 12:18Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

21 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

21 апреляFun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

21 апреляFun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

21 апреляFun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

21 апреляFun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

21 апреляFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в восьмом выпуске

21 апреляFun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

21 апреляFun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

20 апреляFun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

20 апреляТехно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

Новости партнеров

Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
MARUV взволновала сеть провокационным кадром
MARUV взволновала сеть провокационным кадром
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой
Советы бегуньям с большой грудью
Советы бегуньям с большой грудью
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ані Лорак показала живіт
Ані Лорак показала живіт
Жена Гарика Мартиросяна ответила на вопрос о любовнице мужа
Жена Гарика Мартиросяна ответила на вопрос о любовнице мужа