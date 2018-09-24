Как создать здоровые отношения: 18 простых секретов
Делитесь своими секретами, не бойтесь открыться, ведь никто не любит лжи и "скелетов в шкафу"
Идеальных отношений не существует. Но для того, чтобы они были здоровыми и хорошими нужно работать.
Вашему вниманию несколько простых правил, следуя которым вы всегда сможете поддерживать искру между вами двумя.
- Не пытайтесь изменить своего партнера, принятие является приоритетом в отношениях.
- Делайте комплименты: и мужчины, и женщины их обожают.
- Как можно чаще подготавливайте сюрпризы. Это сделает ваши отношения более захватывающими.
- Дайте своему партнеру пространство, ведь никто не хочет чувствовать себя на привязи или в клетке.
- Относитесь к его (ее) друзьям так, как вы относитесь к своим друзьям.
- Не забывайте радовать любимого человека вкусняшками. Мелочь, а приятно!
- Демонстрируйте уравновешенность и спокойствие – никто не любит незрелых и инфантильных людей.
- Попросите партнера о помощи, если чувствуете в этом необходимость.
- Интересуйтесь хобби своего партнера, занимайтесь новыми видами активности вместе.
- Почаще улыбайтесь и смейтесь. Сварливые, ноющие и жалующиеся люди весьма неприятны.
- Делитесь своими секретами, не бойтесь открыться! Никто не любит лжи и "скелетов в шкафу" в отношениях.
- Будьте хорошим слушателем, не игнорируйте то, что ваш партнер хочет вам сказать.
- Учитесь искусству компромисса – этим вы сделаете ваши отношения более гармоничными.
- Не пытайтесь взвалить всю вину на своего партнера. В любом конфликте и ссоре всегда виноваты обе стороны.
- Не используйте молчание и игнорирование в качестве наказания. Лучше говорить часами и достичь компромисса, чем вообще не общаться друг с другом в течение нескольких дней.
- Отпустите все мелочи жизни. Даже если партнер забыл купить ваш любимый йогурт или полить цветы, это не значит, что ему все равно.
- Не забывайте заботиться о своей внешности!
- Сделайте ваш союз интересным и вдохновляющим! Самый простой способ убить отношения – это позволить им стать скучными.
Тем временем сайт "Сегодня" сообщил, что женщины и девочки стали менее счастливыми: исследователи выяснили причину. Результаты нового исследования выявили влияние стресса на психическое здоровье девочек и молодых женщин.
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Источник: Flytothesky.ru