Как создать здоровые отношения: 18 простых секретов

Делитесь своими секретами, не бойтесь открыться, ведь никто не любит лжи и "скелетов в шкафу"

Любите друг друга. Фото: pixabay

Идеальных отношений не существует. Но для того, чтобы они были здоровыми и хорошими нужно работать.

Вашему вниманию несколько простых правил, следуя которым вы всегда сможете поддерживать искру между вами двумя.

Не пытайтесь изменить своего партнера, принятие является приоритетом в отношениях. Делайте комплименты: и мужчины, и женщины их обожают. Как можно чаще подготавливайте сюрпризы. Это сделает ваши отношения более захватывающими. Дайте своему партнеру пространство, ведь никто не хочет чувствовать себя на привязи или в клетке. Относитесь к его (ее) друзьям так, как вы относитесь к своим друзьям. Не забывайте радовать любимого человека вкусняшками. Мелочь, а приятно! Демонстрируйте уравновешенность и спокойствие – никто не любит незрелых и инфантильных людей. Попросите партнера о помощи, если чувствуете в этом необходимость. Интересуйтесь хобби своего партнера, занимайтесь новыми видами активности вместе. Почаще улыбайтесь и смейтесь. Сварливые, ноющие и жалующиеся люди весьма неприятны. Делитесь своими секретами, не бойтесь открыться! Никто не любит лжи и "скелетов в шкафу" в отношениях. Будьте хорошим слушателем, не игнорируйте то, что ваш партнер хочет вам сказать. Учитесь искусству компромисса – этим вы сделаете ваши отношения более гармоничными. Не пытайтесь взвалить всю вину на своего партнера. В любом конфликте и ссоре всегда виноваты обе стороны. Не используйте молчание и игнорирование в качестве наказания. Лучше говорить часами и достичь компромисса, чем вообще не общаться друг с другом в течение нескольких дней. Отпустите все мелочи жизни. Даже если партнер забыл купить ваш любимый йогурт или полить цветы, это не значит, что ему все равно. Не забывайте заботиться о своей внешности! Сделайте ваш союз интересным и вдохновляющим! Самый простой способ убить отношения – это позволить им стать скучными.

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