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Как создать здоровые отношения: 18 простых секретов

Делитесь своими секретами, не бойтесь открыться, ведь никто не любит лжи и "скелетов в шкафу"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Любите друг друга. Фото: pixabay
Любите друг друга. Фото: pixabay

Идеальных отношений не существует. Но для того, чтобы они были здоровыми и хорошими нужно работать.

Вашему вниманию несколько простых правил, следуя которым вы всегда сможете поддерживать искру между вами двумя.

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  1. Не пытайтесь изменить своего партнера, принятие является приоритетом в отношениях.
  2. Делайте комплименты: и мужчины, и женщины их обожают.
  3. Как можно чаще подготавливайте сюрпризы. Это сделает ваши отношения более захватывающими.
  4. Дайте своему партнеру пространство, ведь никто не хочет чувствовать себя на привязи или в клетке.
  5. Относитесь к его (ее) друзьям так, как вы относитесь к своим друзьям.
  6. Не забывайте радовать любимого человека вкусняшками. Мелочь, а приятно!
  7. Демонстрируйте уравновешенность и спокойствие – никто не любит незрелых и инфантильных людей.
  8. Попросите партнера о помощи, если чувствуете в этом необходимость.
  9. Интересуйтесь хобби своего партнера, занимайтесь новыми видами активности вместе.
  10. Почаще улыбайтесь и смейтесь. Сварливые, ноющие и жалующиеся люди весьма неприятны.
  11. Делитесь своими секретами, не бойтесь открыться! Никто не любит лжи и "скелетов в шкафу" в отношениях.
  12. Будьте хорошим слушателем, не игнорируйте то, что ваш партнер хочет вам сказать.
  13. Учитесь искусству компромисса – этим вы сделаете ваши отношения более гармоничными.
  14. Не пытайтесь взвалить всю вину на своего партнера. В любом конфликте и ссоре всегда виноваты обе стороны.
  15. Не используйте молчание и игнорирование в качестве наказания. Лучше говорить часами и достичь компромисса, чем вообще не общаться друг с другом в течение нескольких дней.
  16. Отпустите все мелочи жизни. Даже если партнер забыл купить ваш любимый йогурт или полить цветы, это не значит, что ему все равно.
  17. Не забывайте заботиться о своей внешности!
  18. Сделайте ваш союз интересным и вдохновляющим! Самый простой способ убить отношения – это позволить им стать скучными.

Тем временем сайт "Сегодня" сообщил, что женщины и девочки стали менее счастливыми: исследователи выяснили причину. Результаты нового исследования выявили влияние стресса на психическое здоровье девочек и молодых женщин.

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Источник: Flytothesky.ru
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