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Как справиться с усталостью и не допустить выгорания: личный опыт Ирины Данилевской

Основательница Ukrainian Fashion Week поделилась своими секретами

Ирина Данилевская Фото: пресс-служба

Мультизадачность является довольно изнурительной и угрожающей для каждого человека. Когда напряжение растет, важно не пропустить первую стадию и предупредить усугубление ситуации. Основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская рассказала, как она борется с усталостью и что нужно сделать, чтобы не допустить выгорания.

Как можно неординарно преодолеть стресс – смотрите видео:

"Я счастливая жена, счастливая мама и счастливая бабушка. Но мы все живые люди. Бывает время, когда я также устаю, теряю выдержку. Особенно изнурительной и угрожающей может стать наша мультизадачность. Мы можем все – и работать на работе, и работать дома, и заниматься ребенком, и помогать в благотворительных проектах или быть волонтером ... Конечно такое напряжение трудно выдерживать долго даже украинским женщинам, чья стрессоустойчивость, по-моему, имеет мировую славу. Но и мы устаем, не выдерживаем такого ритма, выгораем", – говорит Ирина.

По ее словам, чтобы этого не произошло, чтобы не пропустить первой, не такой критической, стадии усталости, есть несколько очень простых и важных вещей, которые ей помогают.

1. Скажите себе, что вы устали

Себя не нужно обманывать никогда, говорит Данилевская. Принять это больно, но с собой нужно быть честным.

"Реальная оценка своего состояния – уже начало выхода из этого состояния", – поясняет она.

2. Скажите о своем состоянии

Я сообщаю о том, что я устала, говорит Ирина. По ее словам это важно знать мужчине, дочери, близким людям, иногда даже коллегам.

"Когда окружающие меня люди знают о моем состоянии, они скорее поймут природу того или иного поступка, помогут мне, примут что-то "мое" на себя, посочувствуют, попытаются успокоить... И в любом случае будут понимать, что со мной. А это важно", – поясняет Данилевская.

3. Просите о помощи

"Я всегда помогу тому, кто просит помощи. Но иногда из-за дел, плотного потока информации, из-за напряженной жизни ты просто можешь пропустить немую просьбу. "Не считать" ее", – говорит Ирина и добавляет, что не стоит стесняться просить о помощи, ведь это абсолютно нормально.

Следите за режимом сна Фото: Pixabay

4. Соблюдайте режим сна

"Когда-то мой муж спросил меня, как я снимаю стресс. Мне были предложены различные варианты ответа – от алкоголя до баскетбола. Но я просто сплю", – поделилась своим опытом Данилевская.

5. Обратитесь за помощью к психологу

В случае накопленного стресса, раздражения и усталости, Ирина советует обратиться за профессиональной помощью.

"Это я вам, как мама дважды дипломированного психотерапевта, советую", – подытожила она.

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