Как стать более уверенным в себе: 12 способов

Если у вас возникает ощущение, что кто-то не уважает вас или то, чем вы занимаетесь, просто перестаньте общаться с этим человеком

Уверенность в себе важное качество для любого человека. Порой происходят вещи, которые могут вывести нас из равновесия и подорвать уверенность в себе.

Чтобы стать более уверенным, переоцените свой подход к основным областям в своей жизни, советует Care 2 и называет 12 простых способов.

Личная жизнь

1) Не бойтесь спросить, чего вы хотите. Счастливые отношения – результат коммуникации. Чтобы партнер понимал вас, важно ему говорить о том, что вы хотите, что чувствуете.

2) Прекратите общение с тем, кто тянет вас вниз. Если у вас возникает ощущение, что кто-то не уважает вас или то, чем вы занимаетесь, просто перестаньте общаться с этим человеком. Вам нужно двигаться вперед, а не оглядываться постоянно назад.

3) Следуйте за своим сердцем. Ваши жизненные цели могут сильно отличаться от того, что ожидает ваша семья и друзья. Но вас это не должно останавливать. Делайте то, что действительно сделает вас счастливым.

Карьера

4) Научитесь говорить "нет". Прекратите брать на себя дополнительные проекты и обязанности, которые не являются для вас важными. Научитесь говорить "Нет, я не могу этого сделать".

5) Давайте обратную связь. Если вас что-то не устраивает или что-то беспокоит – говорите об этом. Предлагайте свой альтернативный вариант решения вопроса.

6) Начинайте сначала. Если вы застряли на одном месте и мечтаете о лучшей карьере, сделайте глубокий вдох и погрузитесь в поиск чего-то другого, нового и желанного.

Дружба

7) Выйдите из дома. Отправляйтесь в новые и незнакомые места. Покиньте свою зону комфорта, чтобы получить новые впечатления, и вы сможете найти новых и интересных друзей.

8) Чаще встречайтесь со своими друзьями. Примечательно, что тоже правило легко применить и для ваших любовных отношений: общение является ключевым.

9) Научитесь прекращать общение. Старайтесь окружать себя правильными людьми. Не стоит держаться за дружеские отношения, если человек не верит в вас и не поддерживает.

Любовь к себе

10) Любите себя таким какой вы есть. Не обращайте внимание на стандарты красоты, которыми пестрят интернет и глянец. Ориентируйтесь на свои желания.

11) Займитесь самоусовершенствованием. Попробуйте новую программу обучения, запишитесь в спортзал, приготовьте новое блюдо, помедитируйте. Сделайте то, что так давно хотели, но все время откладывали или боялись это сделать.

12) Заведите журнал благодарности. Это прекрасный инструмент для создания позитивного настроя. Возьмите за правило каждый день записывать по крайней мере одну вещь о себе, которая заставляет вас чувствовать благодарность.

Тем временем ученые выяснили, почему люди изменяют. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек.