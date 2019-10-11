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Как стать привлекательной личностью: эффективные способы для мужчин и женщин

Внешний вид – далеко не все, работайте над своим внутренним миром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Уверенность в себе делает человека привлекательным
Уверенность в себе делает человека привлекательным
Фото: Pexels

Привлекательные люди добиваются большего в жизни, ведь притягивают к себе тех людей, которые способны помочь осуществить все желаемое. Чтобы стать привлекательной личностью, необходимо приложить немного усилий.

Как украинцы различают привлекательность и пошлость – смотрите видео:

Вашему вниманию пять простых, но эффективных способов для мужчин и женщин, которые помогут вам стать привлекательными.

1. Уверенность в себе

Человек с высокой самооценкой притягивает к себе, как магнит. Приятно иметь дело с тем, кто уверен в себе и не пытается строить из себя непонятно кого. Такие люди выглядят привлекательными в глазах окружающих.

2. Эрудированность

Когда перед вами человек, который умеет поддержать интересный и интеллектуальный разговор, вы даже не замечаете, как быстро летит время рядом с ним. Чем больше вы знаете, тем шире ваши взгляды на жизнь, и тем интереснее с вами общаться. Читайте, интересуйтесь, узнавайте и это точно сделает вас привлекательным человеком в глазах окружающих.

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Как стать привлекательной: пять эффективных способов

3. Чувство юмора

Постоянные дела, стрессы и проблемы намного легче и проще переживать, если у вас есть чувство юмора. И человек, который умеет легче относиться к жизни выглядит намного привлекательнее чем те, кто не умеет смеяться и шутить, погружаясь в негатив с головой.

4. Умение брать на себя ответственность

Когда возникает важный вопрос, важно научиться брать на себя ответственность и принимать решение. И делать это не безрассудно, а с холодной головой и правильными мыслями. Это добавляет человеку силы воли и рассудительности, а это в свою очередь помогает выглядеть привлекательнее.

5. Доброта

Многие люди живут по принципу каждый сам за себя. И вот, когда они встречают в своем окружении человека, который добр к ним, то отпускать его уже не хочется. Такой человек выглядит привлекательно и очень естественно, а это порождает желание стать таким же.

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