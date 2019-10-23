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Как стать счастливой мамой: совет Лены Борисовой

Если чувствуете, что наступает выгорание – не бойтесь обращаться к психологу

Анна Ковпак
Сегодня, 16:00
Лена Борисова с семьей
Лена Борисова с семьей
Фото: facebook/elena.sapunova.7

Чтобы стать счастливой мамой, в первую очередь важно чувствовать себя счастливой женщиной. Об этом в интервью Сегодня.Lifestyle рассказала Лена Борисова, мама четверых детей и управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова".

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"В первую очередь я считаю себя счастливой женщиной. Материнство – это важная, радостная, но не обязательная и не единственная сфера жизни. Если у женщины нет детей, это не значит, что она не может быть счастливой", – отметила Лена и добавила, что детей нужно рожать не потому, что так надо, а потому, что есть любовь, осознанное желание и ресурсы.

По ее словам, если мама не чувствует себя счастливой и наступает "выгорание", тогда лучше всего сразу же решать все с психологом, а не пытаться перетерпеть, переломить себя.

"От таких жертв никто не будет счастлив в результате. У "выгорания" тысячи причин – от сбоя с гормонами до неправильной расстановки приоритетов в жизни и неумения слушать свои желания и потребности. Важно не бояться просить о помощи и разбираться в себе", – уверена Борисова.

Как мать четверых детей, она с осознанием говорит о том, что, когда ребенок появляется на свет, то требует от родителей максимум внимания и сил, но ситуации бывают разные – тут могут быть и бессонные ночи, и накопленная усталость.

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"Но, во-первых, это не должно продолжаться вечно. Дети взрослеют, должно становиться легче. Во-вторых, многое зависит от того, насколько у людей доверительные отношения в паре, как они поддерживают друг друга и распределяют обязанности, умеют ли рационально организовать быт и свое время. Если все сделать правильно, по любви, прислушиваясь к своим потребностям и желаниям, если выстроить комфортную для себя и близких систему жизни, то риск "выгорания" будет небольшим", – уверена Борисова.

И тут многодетная мама и бизнес-леди Лена Борисова вывела для себя главную формулу счастливого материнства:

На первом месте у женщины должна быть она сама. Потом – любимый мужчина, потом – дети, родители и друзья.

"Если попытаться построить всю свою жизнь вокруг детей и преподнести это как огромный подвиг, то от такой жертвы никто в семье не будет счастлив. Каждый в нашей семье на первое место ставит себя, но все мы живем в любви и уважении друг к другу", – подытожила Борисова.

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Все подробности в спецтеме Happy mama

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счастье психология материнство
Источник: Сегодня
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