Как стать счастливой: ТОП-5 главных правил счастья

Узнайте способы, как быть счастливым человеком

Счастье зависит от многих факторов Фото: Senivpetro / Freepik

Умение быть счастливым человеком дается далеко не всем людям. И часто вопрос, как стать счастливой женщиной, если нет денег, любимого, работы, здоровья, дома и других земных благ, становится камнем преткновения.

Как стать счастливой: правило № 1

Ничто так не давит на человека, как потерянное время, и, как следствие – нереализованные из-за этого возможности. Это как признание самой себе в несостоятельности и несамостоятельности. Окружающие чем-то заняты, куда-то спешат, что-то успевают, а вы стоите на месте, и с вами ничего не происходит. И здесь неуместны оправдания в желании расслабиться и отдохнуть. Помните: делу – время, а потехе – час. Так что отдых должен быть наградой, а не образом жизни. Ничегонеделание утомляет еще больше, чем серьезная работа, старит и давит своей тяжестью. Человек по природе своей должен быть активным, куда-то стремиться, чего-то хотеть. Поэтому главный совет, как стать счастливым человеком – двигайтесь! Ищите интересное дело, реализуйте себя, не застаивайтесь и развивайтесь, чтобы было к чему стремиться.

Находите время для себя и цените каждый миг Фото: pixabay.com

Как стать спокойной и счастливой: правило № 2

Бывают времена, когда вы ощущаете себя несчастной и начинаете ненавидеть все вокруг. Злость и ненависть – деструктивные чувства, которые на самом деле разрушают вас изнутри, выпивая все жизненные соки. Можно надеяться и ждать, что приступ плохого настроения пройдет сам по себе. Но лучше все-таки не бежать от проблемы, а повернувшись к ней лицом, попытаться разобраться в причинах. Задайте себе вопрос: что вызвало в вас приступ агрессии и ненависти? Если это человек, возможно, лучше с ним расстаться. А если это ситуация, то постарайтесь научиться нею управлять и не допускать ее повтора. Не стоит наполнять свою жизнь тем, что ее портит.

Как стать счастливым человеком: правило № 3 Переключитесь.

Если вы постоянно варитесь в котле самобичевания, жалости к себе и чувства несчастливости, то вы рискуете съесть саму себя и никогда не выбраться наружу. Возьмите себя за шкирку и чуть ли не силком вытащите в другую плоскость. К примеру, возьмите за правило совершать пешие прогулки. Или запишитесь в фитнес-центр. Или в бассейн. Это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от проблемной ситуации. Волей-неволей, ваши мозги будут переключаться на другие, более насущные задачи. А вот подсознание в это время сможет найти правильное решение. При этом ваша физическая активность поможет разогнать кровь по жилам, и добавит кислород в мозг. Помните, что вы достаточно сильная личность, и вы справитесь.

Счастливой можно быть как с мужчиной, так и без Фото: pixabay.com

Как стать счастливой и любимой: правило № 4

Помните, что ваше настроение способно создавать настроение окружающим. А потому если у вас нет настроения, делайте его сами. Улыбайтесь людям, даже незнакомым. Обнимайте больше подруг и друзей. Не ищите причину для объятий, и не ищите объяснений. Просто делайте это. Прикосновения и контакт с людьми творят чудеса, делают нас добрее и счастливее, помогают ощущать свою надобность и значимость. Прилипните с объятиями и поцелуями к любимому человеку на вечер. Поверьте, объятия – это самое малое, что вы можете сделать на пути к тому, как стать счастливой девушкой.

Как стать счастливой без мужчины: правило № 5

Не беда, если вы одиноки. Эта ситуация не продлится вечно. Чувствовать себя счастливой и полноценной женщиной можно даже не имея постоянного партнера и любимого человека. В любом положении ищите позитив. У вас нет мужчины? Зато вам можно не волноваться по поводу позднего прихода с работы домой, лишних сантиметров на талии, не приготовленного ужина или бигуди в голове. Вы независимы и ни перед кем не должны отчитываться в своих поступках и выборе. Вы свободны! Вдумайтесь, сколько подруг завидует вам и мечтает хоть ненадолго испытать это самое чувство свободы. Свободы от домашней работы, стирки, готовки, уборки и даже секса, когда не хочется. Для многих это и есть истинное счастье. Кроме того, перед вами открывается масса возможностей и выбора. Пользуйтесь этим, пока вы свободны… и счастливы.

Напомним, ранее были названы привычки, которые делают человека счастливым.

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