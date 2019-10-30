Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как стать женщиной мечты любого мужчины: всего четыре пункта

В первую очередь – станьте мечтой для себя самой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Излучайте нежность и доброту
Излучайте нежность и доброту
Фото: stocksnap.io

Каждой женщине хочется нравиться, вдохновлять, пленить и будоражить мужчин. Но, чтобы стать женщиной мечты, не всегда используются правильные методы и установки. Вашему вниманию четыре простых пункта, которые помогут вам стать женщиной мечты любого мужчины.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях – смотрите видео:

1. Физическая привлекательность

О том, чтобы хорошо выглядеть не стоит и говорить. Но важно уточнить, что тут не столько о том, чтобы женщина "тюнинговала себя", сколько об уходе. Не нужно гнаться за кубиками на прессе, которые, к слову, не всем мужчинам нравятся – достаточно иметь подтянутое тело. Не нужно наносить на себя тонны макияжа – достаточно больше уделить внимания уходу за кожей, и тогда вам понадобиться минимум косметики. Ухоженная прическа и блестящие волосы, аккуратный маникюр и красивая улыбка способны свести с ума любого мужчину.

2. Забота

Эгоистичные, беспощадные и черствые к другим людям женщины выглядят совсем не привлекательно. Важно уметь заботиться не только о себе, но и о других людях. Чувство эмпатии важно в отношениях. Когда мужчина видит, как женщина бережно и с уважением относиться к своим близким, друзьям, как она умеет о них заботиться, сопереживать им и сочувствовать, тогда она выглядит в его глазах куда желаннее. Мужчина понимает, что и он может получить долю ее заботы, если будет рядом. Они ценят преданность и способность к сочувствию.

Читайте также:
Как достичь гармонии в отношениях с близкими: простой совет психолога

3. Интерес к мужчине

Любому мужчине приятно, когда женщина интересуется его желаниями, мыслями и планами. Спрашивайте, слушайте и доверяйте мужчинам – они просто без ума от этого. Ведь женщины больше любят говорить о себе, своих желаниях. И это вовсе не значит, что нужно перестать это делать. Просто позволяйте и мужчине высказывать свое мнения, проявляйте к нему искренний интерес.

4. Эмоциональная стабильность

Мужчины разные, как и женщины и у каждого свои вкусы. Но если вы ищете настоящего мужчину, то важно знать – такие не любят истеричек, женщин с постоянными перепадами настроения и пустышек, которые не могут поддержать разговор. Учитесь слушать, интересуйтесь серьезными темами, заведите хобби, развивайтесь. Умные и разносторонние женщины привлекают достойных мужчин.

Все это очень простых шаги, которые осилит любая женщина. И сделать все это возможно и нужно не только для мужчины, которого вы встретите, а в первую очередь для себя. Ведь уверенность в себе, своей женской силе и сексуальности сделает вас очень привлекательной и для других.

Тем временем мы выяснили, что делать, когда ничего не получается: восемь правил, которые должен знать каждый.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Когда ничего не получается: восемь правил, которые должен знать каждый Как достичь гармонии в отношениях с близкими: простой совет психолога Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть
женщина отношения мужчина психология
Реклама

Новости партнеров

Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Events

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:48Travel

От 19 евро в обе стороны: Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу

Вчера, 11:25Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова после потери сознания в прямом эфире обратилась к фанатам

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

Новости партнеров

Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Обережно,
Обережно, "вбивці" стилю: експерти заборонили носити ці речі
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде