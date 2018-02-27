Как страх к переменам влияет на человека и чем это чревато: ответ психолога

Человек словно в "собственном соку" проживает реальность, не зная истинного вкуса жизни, не видя новых вариантов и граней потенциальной активности

Двигаться вперед важно для развития любого человека, но далеко не у всех получается побороть свои страхи. В такие моменты может произойти процесс самоконсервации и человек загрузнет в собственной реальности.

Как страх к переменам влияет на человека и чем это чревато, рассказала психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич.

"Один из базовых страхов – страх изменений. Этот "видовой" страх идет от инстинкта выживания и есть у каждого. Смогу ли я выжить в этих новых условиях и не страдать? И вот, чтоб лишний раз не рисковать, лучше не тратить энергию и ничего не менять. Такова биологическая логика страха. И мы консервируем свою жизнь, чтоб условно сберечь мнимую целостность, словно в консервной банке", – поясняет Виктория и перечисляет возможные последствия самоконсервации.

1.Погружаясь в страх изменений, мы прерываем связь с возможностями, а иногда отделяемся от жизни уже знакомыми и безопасными ритуалами прошлого. Стиль жизни, мышления и образы бытия невозвратимо устаревают в новой реальности и достаточно сложно без помощи, в дальнейшем, найти свое новое место.

2. Человек словно в "собственном соку" проживает реальность не зная истинного вкуса жизни, не видя новых вариантов и граней потенциальной активности, новых образов своего Я, прибывая день за днем в ожидании, что скоро будет начало сеанса фильма "Счастье". Все что для него приемлемо – это прибывать в своей условно безопасной реальности и вечном ожидании.

3. "Законсервированый" человек теряет силу, постоянно пытаясь избежать давления извне, но неизбежно каждого вытягивают с искусственно созданных условий стабильности, и он не способен понять кто он ... и словно "маринованный" или "засоленный" его вкус к жизни изменен. И понять какими качествами выживания владеет, почти непостижимо, тогда на помощь приходят страдания как уже знакомый опыт ведут человека к формированию новых навыков выживания.

4. Изменить свойства "законсервированого" человека почти не возможно: ему трудно стать другим "собой", эластичным и гибким, трансформироваться под действием сил жизни; собственные стереотипы и архаические установки в мимолетно меняющемся мире неизбежно приводят его к неудачам, отчаянью. И, как следствие, полному разочарованию. Виноваты при этом будут все.

5. Мы сами себя часто консервируем, не давая осознать себе новых ощущений, не осваивая новых условий жизни. В этом изменчивом и не постоянном мире информационного потока, который уже никогда не будет правильным, а будет разным, невероятно разным, наверно лучше идти путем поэтапной эволюции чем быть законсервированным, но не способным жить.

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