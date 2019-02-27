Как тело говорит нам о том, что запасы энергии иссякли и требуют пополнения

Если телу плохо – значит, что-то не так с энергетикой

Как тело говорит нам о том, что запасы энергии иссякли и требуют пополнения Фото: Pixabay

Издание consciousreminder.com написало на своих страницах о том, что есть конкретные телесные симптомы, говорящие, что в нашем теле накопилось слишком много негативной энергии. Вот некоторые из них:

Напряжение во всем теле и головная боль

Это может быть признаком стресса, а также чрезмерного количества токсичных мыслей в вашей голове. Необходимо сделать "ментальную чистку" и фокусироваться на позитиве.

Боли в животе

Недаром даже традиционная медицина признает психосоматическое происхождение такого заболевания, например, как гастрит или язва. То есть, на нервной почве.

Затруднение дыхания

Когда человеку буквально не хватает воздуха, и сбивается дыхание и невозможно вздохнуть полной грудью – скорее всего, это физическое выражение того, что человек чувствует на эмоциональном уровне в этот период жизни.

Так называемая "усталость надпочечников"

Это вполне медицинский термин, хотя не такой распространенный как "хроническая усталость". Дело в том, что стресс и надпочечники связаны напрямую, и повышенная усталость и утомляемость тоже.

Изнеможение

Если человеку физически плохо при общении с другими людьми, он испытывает усталость, грусть, сонливость, апатию – значит, уровень заряда его энергетической батареи критически низок.

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Ну а как восполнять жизненные силы и наполняться позитивной энергией, каждый выбирает сам, поскольку одинаково эффективных для всех универсальных способов не существует. Кому-то помогает восстанавливать душевные силы природа и уединение, а кому-то – общение и новые знакомства, кому-то придает сил экстремальный вид спорта, а кому-то – спокойные прогулки, например. И так далее.

Главное – не игнорируйте симптомы своего тела, не ждите, когда оно физически заболеет настолько, что не реагировать на это будет невозможно. И берегите себя.

Напомним, ранее мы писали о нескольких буддийских истинах, которые сделают вашу жизнь проще.

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