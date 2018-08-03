Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков

Восстановите свое ресурсное состояние

Научитесь отдыхать. Фото: pixabay

Отдых без работы для трудоголика – не отдых. Но научиться отключаться от работы необходимо, если вы не хотите получить моральное и физическое истощение.

Вашему вниманию семь ценных лайфхаков от Нинель Нежуры, издателя, коуча ICF, автора книг, психолога и предпринимательницы, передает WoMo.ua.

Пора признаться самой себе: я трудоголик. Это человек, который настолько трулолюбив, что без работы "жить не может", для него без работы невозможно получение удовольствия от жизни.

Кто, если не я?

К такой мысли о себе я пришла когда, отправившись отдыхать на Кипр к морю с семьей, не расставалась с телефоном ни на минуту. И даже ночью он лежал под подушкой.

Просыпаюсь однажды на море среди ночи от ужаснувшей меня мысли — а вдруг я выключила звук в телефоне? А вдруг не поставила на режим виброзвонка? Вдруг мне звонили, а я не услышала? Вдруг что-то случилось? Ведь решить проблему кроме меня некому?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как избавиться от негативной энергии и изменить свою жизнь к лучшему: пять советов

Проверяю — все включено, можно пытаться спать дальше… А утром я задумалась: что я делаю со своим отпуском? Со своими мозгами? Почему я сейчас не с семьей, не отдыхаю, не наслаждаюсь солнцем, летом, морем? Почему я физически в одном месте, а мои мысли на работе, в тревоге и заботах? И я осознала, что так продолжаться больше не может. Я приняла твердое решение — впредь буду наслаждаться жизнью: если работать, то работать, если отдыхать — значит отдыхать.

С того прекрасного утра, когда меня посетило это осознание, прошло лет пятнадцать. С тех пор мой телефон не лежит под подушкой, я полноценно отдыхаю, накапливаю энергию, восстанавливаю силы, получаю массу позитивных эмоций и ярких впечатлений. Я научилась быть трудоголиком, когда это нужно для достижения высоких результатов и успеха, и "выключать" эту "функцию" для восстановления и приведения себя в ресурсное состояние. Я научилась правильно готовиться к отпуску, погрузиться заранее без ущерба для работы в прекрасную сказку, которая называется — две недели выходных! И готова поделиться своим опытом.

"Экспертиза желаний"

Перед отпуском проведите "экспертизу" своих желаний. Ответьте себе на такие вопросы (ответы запишите):

Чего именно я хочу от отпуска? (например, путешествия, знакомства, веселье, впечатления, уединение, чтение книг, экскурсии и пр.; загореть, похорошеть, похудеть и пр.);

Какой результаты отпуска для меня будет наилучшим?

Как я этого достигну?

Какие препятствия мне могут помешать, и как я их преодолею?

Как другие поймут, что я достигла своего желаемого результата?

Искренние и подробные ответы на эти вопросы вам обязательно помогут.

Спутники

Очень важен тот или те, кто именно будет рядом с вами в дни отпуска. Продумайте заранее (и очень тщательно) этот аспект. Распространенная ошибка — мы организовываем совместный отпуск с друзьями, с которыми раньше весело проводили вечер или выходной. Часто случается, что те, с кем весело один вечер, и те, с кем комфортно и легко в отпуске — это разные люди!

Начать раньше

Начинайте отдыхать за несколько дней до заветной даты. "То, на чем вы сосредотачиваетесь, — определяет ваши чувства, а ваши чувства определяют ваши действия!" — говорит тренер-коуч президентов и мировых звезд Энтони Роббинс. Тщательно спланируйте завершение проектов и не начинайте новых. Найдите себе замену на это короткое время. Признайтесь — это возможно, хотя и страшно! Если вы привыкли быть в курсе всех рабочих вопросов и в гуще всех событий — постарайтесь, чтобы к моменту отпуска их было как можно меньше.

Ресурсное состояние

Восстановите свое ресурсное состояние. Бывало ли в вашей жизни такое, что через несколько дней уходить в долгожданный и такой желанный отпуск, а вы все еще в решении неотложных дел и задач? Или вы уже три дня как улетели за тридевять земель от места работы, а продолжаете изматывать себя тревогами о проблемах, на которые не можете повлиять? А через время выясняется, что большинство этих проблем существовало лишь в вашем воображении? Понаблюдайте за собой. Трудоголики часто страдают синдромом хронической усталости. У этого синдрома есть несколько ключевых признаков:

нарушение сна: прерывистый сон, медленное засыпание, тревожные сны;

частые смены настроения;

головная боль;

плохой аппетит;

снижение физической активности и сексуального влечения и др.

Если вы испытываете хотя бы некоторые из них, вам срочно нужно пополнить свои запасы жизненной энергии. Раз мы с вами трудоголики, что для нас является самым важным? Действия и результаты. А чтобы быть эффективным и результативным, необходимо обладать большим запасом энергии! Восстанавливаем и наращиваем ресурсы на всех четырех уровнях, начиная еще до отпуска, и продолжаем в самом отпуске:

Физический уровень (физическая активность, зарядка, спорт, фитнес, танцы, здоровое питание и достаточный сон. В прошлом году, например, я научилась танцевать ча-ча-ча и джайв, взяв уроки у лучшего тренера-танцора).

Интеллектуальный уровень (скачайте, например, аудиокниги, которые вы не успевали послушать, прочитайте отложенную книгу, до которой руки не доходили, общайтесь с интеллектуально одаренными людьми, займитесь своим хобби).

Эмоциональный ресурс (учитесь получать радость в настоящем моменте, переключать эмоциональное состояние; выходите из зоны комфорта, сделайте что-то необычное).

Духовный ресурс (найдите свою форму наполнения себя духовной энергией; для меня это медитация, это трэкинг своих ценностей и убеждений).

Разрешите себе меняться!

Радуйтесь! Получайте удовольствие от жизни! Руководствуйтесь формулой: "Определенность плюс неопределенность = удовлетворение жизнью". Прислушивайтесь к себе и говорите себе правду. Меняйте свой распорядок дня, чтобы он не повторился ни разу за все время отпуска. Чередуйте запланированные действия со спонтанными. Наш мозг любит небольшие стрессы, и без гарантий веселее. Разрешите себе получать "случайную радость". В основе этой идеи лежит доказанный психологический эффект "прерывистого подкрепления". Это означает, что нам интереснее и приятнее жить, когда мы время от времени не знаем точно, получим ли желаемый результат или нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Где взрослому человеку найти новых друзей: шесть способов и мест

Фокус внимания

Самое время в отпуске внедрить в свою жизнь одну или несколько полезных привычек. Предлагаю научиться переключать фокус своего внимания. Куда направлен фокус внимания — туда направлена и ваша энергия. Как сказал Авраам Линкольн, "большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми". Привыкайте делать себя счастливыми!

По чуть-чуть

Внедряйте искусство маленьких шагов. Развивайте свою креативность ежедневно, в отпуске как раз самое время этим заняться "без напряга". Поверьте, что вы можете думать и действовать по-другому, не так, как привыкли. Чтобы изменить что-то глобальное в своей жизни, нужно научиться выходить за рамки привычных отработанных действий. Маленькие шаги вам помогут в этом, всем известно волшебство маленьких шагов, еще Экзюпери восхвалял их незаметную, но такую действенную силу.

Упражнение

Предлагаю веселое и полезное упражнение. Поменяйте скорость ваших обычных движений, когда вы не спешите и вас никто не видит. Я, например, двигаюсь даже по квартире быстро, встаю и сажусь довольно порывисто, люблю даже перемещаться вприпрыжку. Это скорость по 10-бальной шкале примерно шестая, где 1 — ты почти не двигаешься, а десять — ты почти бежишь. Так вот, если у вас похожий обычный темп, то есть 6, смените его на 3, то есть замедлитесь в два раза. Делайте это в течение 10 минут несколько раз в день, и наблюдайте за собой. И наоборот, если вы двигаетесь медленно, перейдите на 6 или 7 скорость.

Внедрите привычку что-то делать по-другому каждый день. Это может быть весело! Например:

сделайте пробор на другую сторону;

начните писать/чистить зубы левой рукой, если вы правша, и наоборот; запишите это на видео;

почитайте книгу, расположенную "вверх ногами";

поиграйте в себя-ребенка: притворитесь котенком, щенком, рысью, цветком (любые варианты до бесконечности, каждый день разные).

Вложите в отдых время и силы. И вы удивитесь результатам и успехам, которых вы непременно достигнете. Наполнитесь новой энергией, красотой, зажигательной силой. Ведь зачем побеждать в игре, если у тебя нет времени насладиться победой? Любишь сворачивать горы — сворачивай их с удовольствием. И прошу вас, не кладите телефон под подушку!

Тем временем психолог пояснил, что такое тревожность и как с ней бороться. Михаил Лабковский говорит, что для начала очень важно найти корень тревожности.