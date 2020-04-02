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Как уединиться во время карантина: психолог предложила четыре варианта

Уединиться в маленькой квартире, если дома вся семья – задача не из легких

Варвара Левская
Сегодня, 10:45

Отдельная комната для каждого члена семьи – роскошь, доступная далеко не всем. А порой приходится делить жилое пространство с несколькими родственниками. В таких условиях вовсе не до уединения. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", психолог поделилась секретами создания уюта для каждого члена семьи во время карантина и не только.

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Уединиться в маленькой квартире, если дома вся семья – задача не из легких. Особенно если квартира однокомнатная. Но психолог Наталья Подлесная уверена – место найдется всем. Просто надо креативно подойти к созданию личной зоны.

"Используйте временные ширмы. Вы можете вместе, всей семьей, продумать какие-то текстильные ширмы, создав для каждого личный уголок в квартире. Для этого можно использовать все, что угодно: одеяла, полотенца", – советует эксперт.

Как справиться с детьми на карантине – смотрите видео:

А для детей одеяла, подушки и пледы могут стать строительным материалом для создания настоящих личных "дворцов". Не стоит жестко их ограничивать в таких играх.

"Позвольте детям строить халабуды. Халабуда – это такой важный детский фетиш, это целое царство. В котором дети могут играть, работать, прятаться и для них это будет уединением", – комментирует психолог.

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В каждой квартире есть места, где члены семьи могут побыть наедине. Время на их посещение также следует распределить поровну, например, каждому по два часа на балконе или в ванной комнате.

Также важным правилом для освобождения жизненного пространства является обычная уборка.

"Мы накапливаем огромное количество вещей и часто долго думаем, что какие-то из них уже надо выбросить, убрать, сложить в коробки. Сделайте это прямо сейчас!" – советует психолог Наталья Подлесная.

Совет: чтобы каждый член семьи имел дома свое личное пространство, можно: использовать ширмы для разделения квартиры, позволить детям строить себе "халабуды", распределить время на посещение общих зон, освободить квартиру от предметов, которые ее загромождают.

Ранее мы выяснили, чем занять себя на карантине: ТОП-10 нескучных идей от телеведущего.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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