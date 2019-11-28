Как украсить дом к Новому году 2020 по всем правила фэн-шуй

Крыса превыше всего ценит домашний уют, комфорт и душевность

Как украсить дом к Новому году Крысы Фото: Pexels

До Нового года 2020 осталось чуть больше месяца и уже самое время подумать не только о том, как вы будете встречать год Крысы, но и, как украсить свой дом к Новому году. Чтобы все выглядело не только красиво, но и правильно, используйте правила фэн-шуй, которые помогут вам задобрить владычицу следующего года.

Подробный гороскоп Крысы – смотрите видео:

Фэн-шуй – это даосская практика по правильному обустройству пространства, которая помогает расставить вещи в доме так, чтобы вам было максимально комфортно и уютно там жить.

Новогодний декор

Для декорирования своего жилья стоит избегать красных, желтых и черных цветов. Их же лучше и не использовать в украшениях для елки. Отдайте предпочтение серебристым цветам, которые напрямую связаны с повелительницей года – Стальной Крысой.

В качестве украшений используйте шары, банты и треугольные капли. Они не должны быть слишком усеяны дополнительным декором, ведь Крыса любит минимализм.

Украшайте дом снежинками Фото: Pexels

Согласно правилам фэн-шуй, если хотите привлечь в свой дом успех, используйте однотонный декор в виде снега, снежинок и серебристого дождика.

От традиции дарить фигурки Крысы на Новый год лучше отказаться, ведь это может негативно отразиться на вашей энергетике. А вот правильно расставить их у себя дома – можно и даже нужно. Выбирайте знаковые для себя места и ставьте туда стальные фигурки Крысы.

Крыса любит минимализм Фото: Pexels

Используйте также свечи, которые притягивают дополнительную положительную энергию. Во время новогоднего застолья свечи должны обязательно находиться в центре праздничного стола.

Используйте свечи для сервировки праздничного стола Фото: Pexels

Новогодняя елка

Чтобы год был успешным и продуктивным, важно правильно разместить елку, ведь она считается центральной точкой праздничного настроения. Тут важнее руководствоваться не вашими желаниями, а подсказками.

Елка должна стоять в восточной части комнаты Фото: Pexels

Так, согласно правилам фэн-шуй, необходимо разместить новогоднюю елку в восточной части комнаты. Если вы поставите новогоднюю елку именно здесь и украсите ее белыми, серебряными, золотыми и красными фонариками, то сможете активировать на весь 2020 год денежный поток, успех и свою популярность.

Праздничный стол

Правильно накрытый праздничный стол также будет важен для успеха 2020 года. Для начала, стоит отметить, что самой удачной формой стола является овальная, а вот сервировать стол нужно в цвета наступающего года. Крыса также любит фарфор.

Сервировка новогоднего стола имеет значение Фото: Pexels

Еще она предпочитает питаться по графику, поэтому постарайтесь проследить, чтобы блюда подавались правильно – салаты, мясо, рыба и овощи. А из алкогольных напитков лучше отдать предпочтение коньяку или виски.

Главное, что важно помнить – Крыса превыше всего ценит домашний уют, комфорт и душевность.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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