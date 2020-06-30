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Как улучшить качество жизни: семь простых шагов

Сегодня, 11:00

Сделайте эти шаги и жизнь наполнится осознанностью

Чтобы изменить качество своей жизни, не обязательно увольняться с работы, менять место жительства или окружение. Начните с мелочей, которые окружают нас ежедневно. Изменив подход к ним, изменится и качество жизни, уверена психолог Наталия Ломоносова. В своем Instagram она дала полезные советы, как можно улучшить свою жизнь.

Семь простых шагов, чтобы улучшить качество жизни:

1. Наведите порядок

На рабочем столе, в гардеробе, окружении, в мыслях. Чистое пространство для работы – это всегда приятно. Правильно подобранный гардероб – это удобно и красиво. Перейдите к качеству, а не к количеству.

Как улучшить качество жизни
Как улучшить качество жизни
Фото: stocksnap.io

Откажитесь от дешевой одежды. Как и от общения с людьми, которые вызывают неприятие. Сведите такие контакты к минимуму. А для очищения мыслей избегайте негативных образов в мышлении. Сосредоточьтесь на положительных моментах. Практикуйте медитацию – она помогает ощущать момент здесь и сейчас.

2. Планируйте свой день

Планирование дает ощущение осмысленности, важности. Введите утренний и вечерний распорядок – обязательные процедуры после пробуждения и перед сном. Ранний подъем, пробежка, завтрак придадут бодрости. Вечерний душ, чтение книги или йога помогут настроиться на приятный сон. Выработайте обязательные шаги и следуйте им. Кроме того, планирование позволяет не потерять важные дела и делать их больше.

3. Сделайте приемы пищи осознанными

Ешьте медленно, немного и здоровую пищу. Оставайтесь всегда немножечко голодными.

4. Ограничьте просмотр соцсетей и новостей

Хватит наблюдать и переживать за чужую жизнь. У вас есть своя – занимайтесь ею.

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5. Ходите пешком

Везде, где можно обойтись без транспорта, прогуляйтесь. В магазин, за покупками, на работу. Ходьба положительно влияет на состояние организма и ход мыслей.

6. Смело говорите "нет", когда следует или хочется

Помните о чувстве собственного достоинства.

7. Научитесь позитивному мышлению

Принимайте себя такими, какими есть. Находите положительные моменты в каждом дне и время для маленьких удовольствий: уютного чаепития, ароматных свечей, принятия ванной, просмотра фильма и т.д.

"Сделайте эти шаги руководством к организации своего жизненного пространства, и жизнь наполнится осознанностью", – рекомендует психолог.

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