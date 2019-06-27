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Как улучшить секс в паре: ТОП-10 простых методов

Для того, чтобы улучшить секс в паре, для него нужно выделить время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Как улучшить секс
Как улучшить секс
Фото: pexels.com

Если вечер вы проводите за просмотром скучного сериала или поеданием пресного ужина, а не занимаясь сексом с любимым человеком, это верный признак того, что нужно что-то менять в интимных отношениях. Перед длинными выходными мы подобрали для вас десять простых, но действенных методов улучшения секса в паре.

Смотрите видео: странные сексуальные законы мира

Как улучшить секс

  1. Найдите время для секса. Он важен так же как завтрак или умывание перед сном. Все эти процедуры нужны для здоровья вашего тела, а секс необходим для здоровья отношений.
  2. Займитесь собой. Уделяйте пристальное внимание собственной красоте, вспомните, что заводило вас обоих на заре отношений.
  3. Сделайте что-то новое. Особенно если способ "назад в прошлое" не работает. Смените прическу, займитесь спортом, сделайте перестановку в спальне, смените шторы и постелите на кровать алое покрывало.
  4. Чаще оставайтесь вдвоем и тогда вас посетит страсть.
  5. Массаж и ароматерапия хорош подойдут для пробуждения чувственности и возвращения секса в отношения. Купите массажное масло, создайте приятную атмосферу в спальне (комфортная температура, свечи, ароматические палочки, расслабляющая музыка). Сосредоточьтесь на прелюдии.
  6. Экстрим. Попробуйте заняться сексом в неожиданных местах: на прогулке, в туалете бара или даже библиотеке. Такие приключения отлично разбавляют интимную жизнь и сближают пару. 
  7. Секс-игрушки. Индустрия секс-игрушек ушла далеко вперёд и вы сможете выбрать что-то интересное для своей пары.
  8. Ролевые игры. Примеряйте другие образы: учительница и ученик, дровосек и принцесса. Здесь вы ограничены только собственной фантазией.
  9. Совместное принятие ванны. Такое времяпрепровождения поможет вернуть былую страсть. Во многих есть классные штуки для водных игр. Если вам по-душе расслабление, то поласкайте друг друга в воде, а потом переходите к нежному сексу.
  10. Секс-тренинги. Сходите вместе на занятия на которых людям помогают прокачать технику и достичь сексуального взаимопонимания в паре.

Как улучшить интимную жизнь
Как улучшить интимную жизнь
Фото: pexels.com

Добавим, что ранее мы писали о том, как избежать пяти основных ошибок в сексе. Напомним, к чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ. Также мы писали, когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время. Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс

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