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Как управлять сном при помощи освещения: полезные советы

Узнайте, как управлять сном при помощи освещения

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:56
Узнайте, как управлять сном при помощи освещения
Узнайте, как управлять сном при помощи освещения
Фото: pexels.com

Освещение напрямую влияет на то, как мы засыпаем и на качество нашего сна. Именно освещение запускает в нашем организме изменения, которые отвечают за характер сна.

Смотрите видео: во сколько нужно ложиться спать, чтобы высыпаться

Отсутствие освещения также важно, ведь именно в темноте вырабатывается гормон под названием мелатонин, который обеспечивает нормальное чередования сна и бодрствования. Яркий свет по утрам дает сигнал вашему организму о начале нового дня. Уровень мелатонина понижается, и вы просыпаетесь.

Как управлять сном с помощью освещения

Обман организма. Перед сном выключайте яркий свет, например, оставьте гореть только ночники с тусклым светом. Если вы просыпаетесь раньше, чем обычно, попробуйте "обмануть" ваш организм при помощи света. Например, яркий свет, который будет гореть дома перед сном, сделает так, что утром вы будете спать на несколько часов дольше. Используйте лампы дневного света, если вы живете в затемненной квартире, например деревья с улицы не пропускают в дом много солнечных лучей.

Забота о детях. Научите ваших детей чувствовать разницу между днем и ночью. Новорожденные и маленькие дети могут спать, как сурки, даже в очень яркой комнате, но такой сон будет сбивать их жизненный ритм. Для того, чтобы малыши поняли, что пришло время для сна, комната должна быть затемненной. Плюс важно укладывать детей спать в одно и то же время, как днем, так и вечером. Купите пульт и установите систему регулирования освещения, чтобы у вас была возможность сделать комнату темнее, например, во время кормления или когда у вас просто заняты руки. Дети часто просыпаются вместе с восходом солнца, – это "привет" от наших внутренних инстинктов, Поэтому опускайте шторы на ночь, что бы малыши не просыпались слишком рано поутру. Детям помогут уснуть ритуалы с освещением. Например, днем можно спать на диване в гостиной, а ночью – в детской или спальне.

Как выбрать освещения для того, чтобы быстро уснуть или проснуться
Как выбрать освещения для того, чтобы быстро уснуть или проснуться
Фото: pexels.com

Робота ночью. Если вы – "сова" с опытом и работаете по ночам, то вам помогут наши советы. Чтобы сосредоточиться на работе, не сидите ночью в потемках. Если хотите большей продуктивности, добавьте много яркого света, причем направить его нужно именно на ваше рабочие место. Добавьте легкую зарядку время от времени и чередование разных заданий – и вы легко сможете работать ночью. Если после ночной смены вы отсыпаетесь днем, то позаботьтесь об отсутствии яркого дневного света, например, купите плотные шторы или повязку на глаза.

Обмануть разницу во времени. Если вы часто путешествуете, то час цикл сна может сбиться, могут возникнуть головные боли и потеряться концентрация. И снова нам поможет яркий свет. Например, после перелетов на самолете такой свет вечером "переведет" биологические часы назад, поэтому вы заснете и проснетесь позже.

И помните о том, что регулярный яркий свет поможет в выработке еще одного гормона — серотонина, который отвечает за хорошее настроение.

Напомним, ранее ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать. Они также объяснили, как научиться контролировать сны

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Источник: Сегодня
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