Как устоять, когда жизнь бьет вас по голове: пять важных вещей

Все эмоции у людей нейтральные и только мы сами добавляем им окрас

Как пережить тяжелый период в жизни Фото: Pexels

В жизни каждого человека случаются тяжелые периоды, когда все идет не так и кажется, будто все ужаснее некуда. От этого не настроения, опускаются руки и пропадает желание что-либо делать. Но не стоит отчаиваться, главное в этом деле – научиться менять свое отношение ко всему происходящему. Вашему вниманию пять важных вещей, о которых важно помнить, когда жизнь бьет вас по голове.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

1. Проблема становится проблемой только тогда, когда вы ее так воспринимаете

Психологи говорят, что все эмоции у людей нейтральные и только мы сами добавляем им окрас – негативный или позитивный. Если сложившуюся ситуацию вы воспринимаете, как проблему, то ваше восприятие автоматически будет наполнено негативом. Лучше подумайте, какие уроки вы можете извлечь для себя из данной ситуации и поменяйте свое к ней отношение. В одночасье она перестанет быть для вас проблемой.

2. Если хотите что-то изменить – начните с себя

Все ваши поступки и действия являются отражением внутреннего состояния. Многим людям кажется, что все складывается плохо из-за кого-то другого и если его поменять, что проблем не было бы. Но другого человека поменять невозможно, только себя. А изменив себя, вы начинаете менять мир вокруг.

Медитация перед важным событием помогает расслабиться

3. Нет неудачи, есть только возможность чему-то научиться

Уберите слово неудача и провал из своего лексикона. И начните воспринимать каждый такой момент в жизни, как урок. Научитесь чему-то у ваших провалов, а заодно и узнаете, как можно было сделать по-другому, чтобы добиться успеха в этом деле.

4. Цените то, что с вами происходит прямо сейчас

Ожидая счастья, можно его и вовсе упустить. Каждый момент вашей жизни бесценный и важный, поэтому постарайтесь ценить то, что у вас есть сейчас – людей, возможности, работу, тело. Ведь эти самые моменты и делают человека счастливым, а не ожидание лучшего будущего.

5. Отпустите свои желания

В продолжении предыдущего пункта можно сказать, что ожидание исполнения желание может не только не порадовать вас, а еще больше огорчить, ведь вы не получили того, что хотели. Старайтесь отпускать свои желания и они сами начнут исполняться. Кроме того. пробуйте практиковать "обособленный ум": если чего-то хотите, то будете счастливы вне зависимости от того, получите вы желаемое или нет.

Тем временем ученые выяснили, в чем разница между тревогой и страхом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.