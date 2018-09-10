Как увеличить доход по лунному календарю

Главное – научиться формулировать свои желания и уметь правильно визуализировать их

Обращайте внимание на Луну. Фото: pixabay

Чтобы увеличить свой доход важно не только много и упорно работать, а и научиться выбирать правильные дни для определенных действий. Для этого важно учитывать циклы Луны, которая может поспособствовать вам в улучшении вашего финансового положения.

Счастливые дни

Первый лунный день – один из самых важных дней цикла. Все задуманное имеет фантастическое свойство сбываться. Главное – научиться формулировать свои желания и уметь правильно визуализировать их. В первый лунный день можно принимать самые смелые решения или подавать заявления, они будут рассмотрены с самой выгодной для тебя стороны.

Поэтому первый лунный день – идеальное время для похода к начальству с просьбой о повышении зарплаты или продвижении по карьерной лестнице. А также для регистрации собственного дела или заключения договора на подработку. Еще один важный и энергетически сильный день приходится на 14-е лунные сутки. Это отличное время для любых переговоров о денежных делах. Самой благоприятной считается первая половина дня.

Секреты зодиака

Помимо лунных дней огромное влияние на материальную сферу оказывает зодиакальное расположение Луны. Так, например, все начинания, касающиеся увеличения доходов, следует проводить в период Лунного Овна, Льва или Стрельца. Эти знаки принадлежат к Огненной стихии, которая будет придавать смелости и уверенности в себе. В период расположения Луны в Весах, Водолее и Близнецах следует проявить свой талант и профессиональное мастерство тем, чья профессия связана с публичными выступлениями, торговлей и коммуникациями. Творческим натурам увеличить свой ежемесячный доход будет возможно в лунные сутки под управлением Рака, Скорпиона или Рыб. Более практичным людям лучше выбирать дни, когда Луна переходит в знаки стихии Земли – Тельца, Девы или Козерога.

Следите за циклом

Больше всего шансов увеличить заработок возникает в первой четверти лунного цикла. В этот период возможно получение неожиданной премии или выигрыша. Но не стоит сразу же тратить бонусы, подаренные судьбой. Отложи небольшую сумму для того, чтобы во время роста Луны этот материальный запас привлекал к себе еще больше денег.

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Новолуние – идеальное время для планирования расходов и поиска дополнительного заработка. Новые начинания, презентации проектов, важные встречи с компаньонами или инвесторами – все это следует проводить исключительно в период молодой Луны. Что же касается последней четверти цикла, то эти дни лунного календаря характеризуются оттоком денежной энергии. Поэтому лучше воздержаться от финансового риска.

Денежные приметы

Долги следует отдавать по утрам. Лучше делать это в 19-й и 21-й лунные дни.

Не стоит вести счет деньгам после захода Солнца. Это приведет к лишним тратам.

Брать деньги в долг лучше всего на 2, 8, 24 и 27-й лунные дни.

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