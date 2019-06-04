Как узнать характер человека по его любимому цвету: ТОП-10 оттенков

Люди с древности проявляли особый интерес к некоторым цветам спектра и присваивали им символические значения

как узнать характер человека по его любимому цвету Фото: pexels.com

Людей с древних времен очаровывали цвета и их символика. Это начало отображаться в цветах модной одежды и в обстановке. Со временем это переросло в целую науку, которую можно обозначить, як психология цвета. Именно она помогает узнать, что говорит о человеке его любимый цвет, и каким характером он обладает.

Люди отдают предпочтение одному или двум цветам, и по этим оттенкам можно больше узнать о человеке, разгадать его характер. Более подробно о том, что может рассказать о человеке его любимый цвет, – читайте в нашем материале.

Смотрите видео о модных цветах лета 2019 по версии Pantone: тренды, тенденции, новинки

Что говорит о человеке его любимый цвет

Красный — это цвет страсти и крови. Если это любимый цвет, то такой человек смелый, волевой, властный, но также, – очень вспыльчивый, хотя и общительная личность.

Розовый — это цвет жизни и необходимости человека любить и быть любимым. Но, правда, те, кому нравится этом цвет, могут оказаться неженками и волноваться по самому незначительному поводу.

Оранжевый — любимый цвет людей с хорошо развитой интуицией и мечтателей-романтиков.

Желтый цвет символизирует спокойствие, простоту в отношениях с людьми. Люди, которые любят этом цвет, общительные и любопытные. Они получают удовольствие от возможности нравиться и привлекать к себе людей.

Что говорит о человеке его любимый цвет – интересные факты Фото: pexels.com

Зеленый — цвет природы, жизни и весны. Тот, кто любит этот цвет, хочет самоутвердиться.

Синий — цвет духовного возвышением человека и его природной чистоты. Любовь к этому цвету говорит о скромности и меланхолии. Но такой человек быстро и легко устает, ему крайне важно чувство уверенности в окружающих.

Фиолетовый цвет любят эмоциональные, чувствительные и деликатные люди. Также, это типичный цвет гармонично развитых людей.

Белый цвет собрал в себе все оттенки спектра. Этот цвет может предпочти человек с любым характером.

Коричневый цвет ассоциируется с респектабельностью, домашним уютом и семейными ценностями. Если человеку нравится такой цвет, то он любит плотские наслаждения, вкусную еду и удовольствия.

Чёрный цвет говорит о неуверенности и мрачном восприятие жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в черное, может воспринимает жизнь в темных тонах и склонен к депрессии.

Напомним, что ранее мы писали о том, как сочетать голубой цвет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram