Как вернуть нежность в отношения: четыре проверенных способа

Если вас настигла семейная рутина – не спешите отчаиваться

Как вернуть нежность в отношения Фото: Pixabay

Сохранить свежесть чувств, страсть и нежность в отношениях парам, которые уже давно вместе, очень сложно. Частично это обусловлено природой любви: первое время (от полугода до трех лет, как доказали ученые) – это влюбленность. Затем пылкость и острота чувств проходят и остается теплота и привязанность, ощущение духовного родства и общих целей (то, что и называется любовью).

Но добавить перчинки в стабильные размеренные отношения никогда не лишне. Ведь даже в семейном очаге в огонь нужно периодически подбрасывать дровишек.

Вот несколько способов, которые помогут освежить отношения.

Больше объятий, прикосновений и секса

Человеку нужно восемь объятий в день для ощущения счастья. Доказано учеными. Если вы заметили, что реже друг друга касаетесь, обнимаетесь, держитесь за руки – срочно исправляйте ситуацию. Тактильный контакт в паре очень важен (независимо от того, будет ли это просто расслабляющий массаж, невинный поцелуй в ушко или страстный секс).

Разговоры и общение

Влюбленные пару на первых порах отношений обычно не могут никак наговориться, им очень интересно проводить время друг с другом. А пары со стажем - замечено – иногда и вовсе не разговаривают, кроме разве что обсуждения бытовых вопросов. Чтобы вернуть в отношения нежность, нужно снова стать интересными собеседниками друг для друга. Нужно снова начать говорить друг другу комплименты, обсуждать дела вместе. Нечего обсудить – сходите в кино, театр, затем обменяйтесь мнением о просмотренном, сыграйте в настольную игру.

Как вернуть нежность в отношения супругов Фото: Pixabay

Сюрпризы и подарки

Незапланированный романтический ужин или ароматная ванна, билеты на уик-энд в другой город, какая-то милая, но очень приятная безделушка без повода, подаренная второй половинке просто так – это очень трогательно и никого не оставит равнодушным. Такой шаг однозначно вызовет ответную положительную реакцию и прилив нежности друг к другу.

Общее хобби

Если его еще нет – срочно нужно завести. Социальные танцы для взрослых (аргентинское танго, сальса, бачата, кизомба – что угодно), велосипедные прогулки за город, посещение концерта любимого исполнителя, спа-день для двоих, мастер-класс гончарного мастерства… Сейчас можно найти для двоих что угодно, даже прыжки с парашютом. Главное – делать это вместе, и чтобы обоим было в кайф. Совместные позитивные эмоции очень сближают.

Напомним, ранее мы писали, почему нужно полюбить себя прежде, чем искать любовь.

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