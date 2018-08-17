Как вернуться к работе после длительного перерыва: особенности поиска

Не сочиняйте сказки, что год-два-три работали в несуществующей конторе без оформления

Составьте креативное резюме. Фото: pixabay

Декрет длиною в три года, увольнение, которое затянулось на длительный период или любая другая причина, по которой вы не работали, могла оставить свой отпечаток. Многие соискатели опасаются того, что длительный перерыв в рабочем стаже может стать помехой успешному трудоустройству.

Специалисты Международного кадрового портала HeadHunter Украина проанализировали особенности поиска работы после вынужденного перерыва и сформулировали несколько советов, как не потеряться среди других соискателей.

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1. Будьте честны. Не сочиняйте сказки, что год-два-три работали в несуществующей конторе без оформления. Обман легко раскроется, а вы прослывете нечестным человеком. Но если вы работали на фрилансе, обязательно укажите это, а еще лучше – дайте координаты тех, кто может предоставить вам хорошие рекомендации.

2. Составьте нетрадиционное резюме, например, размещайте должности не в хронологическом порядке, а согласно перемещению по карьерной лестнице. Таким образом, "пробел" будет не так бросаться в глаза. Или опишите сначала свои функциональные обязанности, а потом время их исполнения.

3. Обратите минусы в плюсы. Например, если во время "декретного простоя" вы освоили английский до профессионального технического уровня или закончили курсы главных бухгалтеров – вы значительно выиграете по сравнению с другими претендентами.

4. Будьте на голову выше. Подтяните свои профессиональные знания, вспомните забытые навыки, ознакомьтесь с последними новостями в профессии, ведь к вам у рекрутера или потенциального руководителя будет повышенное внимание.

5. Выработайте стратегию восстановления на прежних позициях. Например, вы заранее соглашаетесь на не слишком привлекательные по графику и зарплате условия в расчете "набить руку", а потом уйти на более подходящие вашей квалификации условия. Работодателю лучше честно признаться в этом. Вполне возможно, что после условного испытательного срока он согласится вас повысить. Если же нет – следующему работодателю вам есть что ответить на вопрос: "Почему вы так мало проработали на прежнем месте?".

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Стоит отметить, что непрерывный стаж, да еще и без смены места работы, может цениться кадровиками "старой закалки", при этом более молодые руководители и HR-ы могут относиться к этим фактам рабочей биографии лояльнее. В некоторых странах (например, США) после 3-5 лет интенсивной работы иногда принято брать короткие тайм-ауты где-то на полгода.

А если вам не хватает мотивации, тогда сайт "Сегодня" выяснил, как мотивировать себя: 15 маленьких лайфхаков. Если даже маленькая подзадача уводит тебя в уютный мир прокрастинации, разбивай ее на еще более мелкие.