Как влияет музыка на мозг и умнеют ли от Моцарта?

Доказано: от музыки зависят наши настроение, воспоминания и даже способность справляться со стрессом

Как влияет музыка на человека Фото: Pixabay

Младенцы и музыка

Недавно французские ученые выяснили, что новорожденные умеют не только различать ритм и различные звуки, но и способны распознавать мелодии. Исследовательница Тьери Наззи и ее коллеги учили новорожденных различать две группы слов на японском, которые отличались между собой только интонациями. И эксперименты показали, что детки начинали сосать соску интенсивнее (то есть меняли темп), когда речь, которую для них воспроизводили, менялась тонально – малыши это замечали и реагировали.

Умнеют ли благодаря произведениям Моцарта?

Экспериментально доказано, что прослушивание классической музыки, особенно произведений Моцарта, стимулируют работу мозга, способствуют концентрации и улучшению пространственного мышления. Соответствующее исследование было проведено еще в 1993 году и опубликовано в журнале Nature. Фрэнсис Раушер и другие ученые давали слушать американским студентам сонату Моцарта Ре мажор для фортепиано. А затем просили выполнить тест на IQ. В результате оказалось, что после " музыкальной паузы" уровень интеллекта повышался на семь-девять баллов.

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Интересно, что после прослушивания музыки в стиле транс, аудиокниг, аудио-медитаций и других стилей, подобного эффекта не наблюдалось.

Таким образом, ученые пришли к выводу: для улучшения умственных способностей нужно слушать классику. Особенно Моцарта.

Какая связь между психическими болезнями и музыкой

Музыкотерапия признана официальным видом арт-терапии при некоторых психических расстройствах. А также – как дополнительный метод при лечении депрессии, бессонницы и некоторых других состояний.

Однако не существует единого жанра или стиля музыки, благотворно действующего одинаково на всех. Все определяется личными предпочтениями. Только та музыка, которая действительно нравится человеку, будет способствовать его душевному равновесию.

Напомним, ранее мы писали о нескольких буддийских истинах, которые сделают вашу жизнь проще.

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