Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как влюбить в себя мужчину: психолог назвала простой способ

Наталия Холоденко дала совет, как влюбить в себя мужчину навсегда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Как влюбить в себя мужчину
Как влюбить в себя мужчину
Фото: Depositphotos

Ведущая телеканала "Украина", психолог Наталия Холоденко в программе "Зірковий шлях" рассказала, какие женщины легче завоевывают внимание и любовь мужчин.

Многие женщины уверены, для партнера главное – красивая внешность. Если у избранницы мужчины длинные ноги, большая грудь и пухлые губы, значит, именно этим она его и взяла. Но звездный психолог Наталия Холоденко имеет другую точку зрения на этот счет.

Наталия Холоденко
Наталия Холоденко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Для мужчин внешность – это как для женщин деньги. То есть, если он ездит на классной машине, то автоматически уже больше нравится женщине. Поэтому, если женщина подходит под его понимание красоты, она всегда будет привлекать внимание, мужчина всегда будет относиться к ней с большим интересом, – сказала психолог на телеканале "Украина". – Но есть определенная хитрость для женщин: нравятся не те женщины, которые объективно красивые, а те, которые сами себе поставили этот диагноз – я красивая. Вот она сама так решила и в это верит. И тогда она именно это транслирует. И мужчины верят".

Что берут в аренду "охотницы за богатыми" чтобы влюбить в себя – смотрите видео:

Женщины часто привлекают внимание тех мужчин, которые им не нравятся. Как же оказаться в поле зрения именно того единственного, с кем хочется иметь серьезные отношения, психолог дала следующий совет.

"Если вы считаете, что он лучший, и вам хочется быть только с ним, то повторите себе несколько раз: "Он неплохой, но я тоже ничего, – посоветовала психолог в программе "Зірковий шлях". – Вариант "Ваня, я ваша навеки" не работает. Нужно не забывать о том, что нас любит наша печень, наше сердце, наш желудок, наши легкие. Это надо тоже ценить и создавать праздник любви к себе".

Ранее мы писали о 10 вещах, которые убивают любовь в отношениях. А также о том, чем женщина может ранить мужчину.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как оригинально сделать предложение: романтическая история TamerlanAlena Girl power: книги, которые стоит прочесть каждой женщине Главные признаки счастливой женщины: всего шесть пунктов
женщина психолог отношения мужчина Наталья Холоденко
Реклама

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Какие сигналы организма говорят о развитии рака
Какие сигналы организма говорят о развитии рака

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:25Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:50Wellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Что нужно есть, чтобы повысить уровень тестостерона
Что нужно есть, чтобы повысить уровень тестостерона
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год