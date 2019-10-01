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Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

Одного внешнего вида и эффектного наряда будет мало

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:59
Подключайте свое обаяние и мужчина не устоит
Подключайте свое обаяние и мужчина не устоит
Фото: Pexels

Собираясь на первое свидание, девушки думают о том, как покорить парня и сделать так, чтобы он влюбился в вас сразу и навсегда. Если вы хотите, чтобы этот мужчина остался с вами навсегда, одного внешнего вида и эффектного наряда будет мало. Вашему вниманию пять безотказных способов, как влюбить в себя парня.

Как распознать скупердяя на первом свидании – смотрите видео:

1. Внешность на высоте

О том, чтобы хорошо выглядеть не только на первом свидании, а и на всех последующих, говорить не стоит, ведь это и так понятно. Но, собираясь на первое свидание, добавьте себе какую-то изюминку, что-то, что зацепит внимание парня. Такие детали всегда запоминаются. А на каждое новое свидание хоть немножко меняйте свою внешность – макияж, прическа, стиль одежды. Вы можете быть разной, а мужчина будет только пристальнее пытаться вас разглядеть и узнать.

2. Давайте парню возможность соскучиться

Зачастую отношения начинаются с постоянных встреч и свиданий, вы не можете перестать думать друг о друге и даже, если не видитесь – продолжаете общаться онлайн. А чтобы заставить мужчину еще больше думать о вас, давайте ему время соскучиться. Пропустите свидание, только предупредите его учтиво и нежно или оставьте его сообщение в мессенджере без ответа на несколько часов. Это может быть и другой способ, который позволит вашему избраннику больше соскучиться и еще больше жаждать встречи.

3. Интересуйтесь мнением парня

Чтобы влюбить в себя мужчину, научитесь искренне интересоваться им и его мнением. Советуйтесь с ним по каким-то вопросам, постарайтесь показать возлюбленному, что от его решения многое зависит. Это добавит ему ощущения значимости и уверенности.

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4. Будьте позитивной и энергичной

Ныть, жаловаться, обсуждать и осуждать строго запрещено не только на первом свидании, а и на всех последующих. Мужчинам нравятся легкие девушки, которые мыслят позитивно, умеют отдыхать, энергичны и веселы. Влюбить в себя мужчину поможет и ваш искренний смех.

5. Делайте комплименты и шутите

Не только девушки любят комплименты. Мужчинам тоже нравиться слышать в свой адрес приятные слова. Сделайте комплимент его хорошему вкусу в одежде, например, или чувству юмора. Важно, чтобы комплимент звучал искренне. К слову, чувство юмора для девушки также не маловажный фактор. Хорошая шутка и красивая улыбка могут растопить сердце любого мужчины.

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