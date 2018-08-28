Как воспитать лидера: девять необходимых качеств

Соблазн подменить мечты детей своими собственными тихо скрывается в каждом родителе

Интересуйтесь своим ребенком и его желаниями. Фото: pixabay

Многие родители хотят, чтобы их дети выросли счастливее, успешнее, лучше и умнее их. Но далеко не все знают, как этого достичь и какие качества должны быть у ребенка, чтобы помочь ему стать успешным человеком в будущем.

Преподаватель ICU (Международный Детский Университет) Ирина Мельниченко рассказывает, какие девять качеств лидера необходимы, и как их воспитать в ребенке, передает WoMo.ua.

По ее словам, соблазн подменить мечты детей своими собственными тихо скрывается в каждом из нас. Поэтому наша задача — вовремя переориентироваться на вектор интересов детей и осознать, что массовый запрос на среднестатистическую "успешность" уже устаревает — рынок труда ждет настоящих лидеров. Чтобы воспитать их в своих детях, родителям необходимо знать какие именно качества необходимо прокачать. С этой целью я хочу дать мамам и папам вектор, рассказав, кто же такой — настоящий лидер.

Свобода и размах

Свобода творчества, просторы возможностей дают неимоверное разнообразие красивых решений. Противоречия и крайности держат в тонусе, созданное напряжение заставляет мозг работать более усердно, оттачивать навыки и достигать производительности, чтобы придумать инновационные идеи. Масштабное мышление формируется за счет целостности воспитания. Поясняйте, что, к примеру, биология, география, физика, зоология не живут отдельно друг от друга. Когда привита привычка видеть картину целиком, глобально, избежав шаблонирования и появления страха, — ребенок использует полет фантазии и силу желания достигать, практикуя все новые и новые высоты.

Варианты

Важна вариативность. Множество вариантов повышает вероятность наилучшего, самого креативного и эффективного решения. Командная работа, в которой приветствуется инициативность и креативность, учит тому, что достичь большего можно только всем вместе. Поэтому предлагайте больше вариантов.

Разность взглядов

Успешные руководители преуспевают в разногласиях. Настоящие лидеры не опасаются иметь в своем коллективе "инакомыслящих" людей, либо людей, имеющих свою собственную точку зрения. Они, наоборот, окружают себя такими людьми. Сформировать это качество в детях можно при помощи ролевых игр, самостоятельных пробах и начинаниях. Будучи родителем, старайтесь отпускать ниточку контроля и оберегания чада для возможности взросления и приобретения самостоятельности. Сложно. Тревожно. Но необходимо. Конечно, родительская задача – создать безопасную среду взросления, быть "на чеку" интересов ребенка, окружения и переживаний. И вовремя привить своим примером, своими реакциями и стилем общения с людьми умение взаимодействовать в социуме.

Миссия и цель

Самопознание — это, пожалуй, самая важная черта, которую разделяют все великие лидеры. Лидеры сомневаются в принятых предположениях и находятся в поиске, неустанно задавая вопрос: "Что есть моя задача в жизни?", "Что я могу привнести?", "Какие проблемы и потребности вокруг меня?". Такой анализ развивает и уточняет миссию и цель человека, организации в целом. Остановиться, отступить назад, чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, — пауза в преддверии выхода на новый качественный уровень. Анализируйте вместе с детьми их самих и себя. Ведь если вы не совсем поняли цель своей собственной жизни, как вы можете обеспечить чувство организационной цели для других?

Эмоциональный интеллект

Они могут быть эмоциональными, либо структурными, глубокими, динамичными, гибкими, генераторами или жесткими, — но все великие лидеры глубоко заботятся о том, что они делают и почему они это делают. И они осознанно несут ответственность за людей, с которыми сотрудничают. Поэтому эмоциональный интеллект — одна из самых важных составляющих сильной личности.

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Стать сбалансированным, уверенным в себе человеком, умеющим владеть собой и эффективно строит коммуникации в команде, — задача психологии. Разумно использовать знания в данной области (не воспринимайте поход к психологу как диагноз), — напротив, психолог видит критические точки и вовремя обращает Ваше внимание на область развития ребенка и его возможности роста, раскрывает внутренние мотивы и стремления.

Критическое мышление

Критическое мышление — это, прежде всего, умение сомневаться и искать аргументы, сила следовать своим желаниям и ценностям. Да, лидеры бывают достаточно жесткими, чтобы смотреть на факты трезво. Прагматика — неотъемлемый атрибут, руководителя, который спасает от манипуляции, решений в порывах и создания иллюзий. Успешные руководители сталкиваются с фактами, и это означает быть открытыми для правды, даже той, которую не хочется услышать. Учите детей подходить к любым задачам критически и спокойно.

Уверенность

Великому лидеру не нужно самоутверждение, нет необходимости подкреплять самомнение и ожидать помощи от других. Они верят в самих себя. В то время как лидеры жаждут советов, вариантов и сильных коллег, все они разделяют глубокую веру в себя и свое суждение. Последовательность, упрямство, настойчивость и верность мечте – атрибуты достижения лидером своей мечты. И конечно, дети скорее поверят в себя, если родители будут верить в них!

Глубокомыслие

Здесь — паритетное сочетание вложенных знаний с присутствием критического сомнения, поиска нового, открытость суждениям и инновациям. Руководители делают все: от ответа на звонки до анализа температуры руды в шахте. Руководители должны решить, что стоит делать в первую очередь. И показать своим примером стойкость убеждениям "в любую погоду".

Как воспитать такую способность? Создать симбоз из школьных базовых знаний и желания самосовершенствования плюс режима постоянного обучения. Научите ребенка концентрироваться на области приоритетной задачи; тратить свое время и силы разумно, получая реальный качественный результат, не летая на гребнях информационных волн, которые значительно ухудшают восприятие и анализ.

Здесь важно прокачать самоорганизацию, структурность, умение сказать "нет" непродуктивным процессам. Достичь ежедневного применения таких навыков возможно в общении с детьми. Беседы в доброжелательной атмосфере с жизненными историями и примерами, с пошаговыми тренировками, в незначительных сначала и глобальных впоследствии, задачах могут помочь.

Ролевая модель

Практика и тренировка фиксирует привычку и жажду к познанию. Покажите ребенку человека, способного стать авторитетным примером для подражания. Это вселяет силу и уверенность.

Вот почему лидером стать непросто. Это требует времени, испытаний личности и приобретения навыков в совершенно различных областях нашей с вами жизни. Вот почему уже сегодня head hunters гоняются по рынку в поиске настоящего лидера: стратегического, глубокого, ценностного. Это будущее уже пришло к нам. И потребности в ценностном типе лидеров будут только усиливаться с годами.

P.S.

Таким образом, при формировании личности детей родителям уже сейчас стоит задуматься и сформулировать их траекторию развития. Учитывая тенденции и те компетенции, востребованность которых повышается с каждым годом, уделяйте время детям, замедляйтесь и дарите элементарные знаки внимания и сопереживания потребностям ребенка. Привлекайте профессионалов. Они — ваши помощники в воспитании. Ищите серьезных тьюторов, имеющих практику и масштабное мышление. Ищите атмосферу, где детям захочется пробовать себя, достигать и стремиться к амбициозным и великим целям.

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