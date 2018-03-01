Как выбрать мебель для детской комнаты: советы от Лилии Ребрик

Мебель должна быть только красивой, но и качественной, а также безопасной

Очень часто родители просто сбиваются с ног в поисках хорошей и качественной мебели для детской комнаты. Мебель должна быть только красивой, но и качественной, а в идеале – изготовленной из дерева. Как выбрать хорошую мебель подсказала ведущая и мама Лилия Ребрик.

Если нет вариантов с деревянной мебелью, то можно проконсультироваться по поводу мебели из ДСП. Однако, стоит помнить, что ненатуральные материалы могут вызывать аллергические реакции.

Выбирая двухэтажную кровать для своих детей важно помнить, что все углы должны быть максимально сглажены, а также должна быть защита.

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"Чтобы ребенок не упал и не поранился, обязательно должна быть защита", – пояснила Лилия Ребрик.

Многофункциональная мебель хороша тем, что в ней есть множество скрытых функций. Например, в той же двухэтажной кровати есть ступеньки-шкафчики. Дети смогут разместить там игрушки, одежду, школьные принадлежности.

Кроме того, очень важно и месторасположение кровати. Нужно ставить спальное место не около окна и не рядом с дверью.

Напомним, ранее мы предложили несколько вариантов, как можно сделать вашу гостиную более уютной.