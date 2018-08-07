Как выглядят здоровые отношения: 12 показателей

В здоровых отношениях партнеры слушают друг друга больше, нежели говорят сами

Любите друг друга. Фото: pixabay

Все хотят любви и крепких отношений. Вот только, как они выглядят эти самые здоровые отношения – представления у каждого свои, ведь все люди разные.

Но есть все же стандартные показатели, которые указывают на то, что ваши отношения вполне здоровы.

1. В здоровых отношениях партнеры слушают друг друга больше, нежели говорят сами.

2. Здоровые отношения – это напоминание друг другу о том, насколько партнер ценен, значим и уникален.

3. В здоровых отношениях партнер никогда не причиняет вам вред умышленно, но всегда любит безусловно.

4. Здоровые отношения наполнены поддержкой, когда партнеры постоянно поощряют и подталкивают друг друга к лучшему и большему.

5. Здоровые отношения устраняют сомнения и не вызывают проблем, что позволяет обоим партнерам чувствовать себя свободными и дышащими полной грудью.

6. В здоровых отношениях вы никогда не проецируете вашу собственную неуверенность и недостатки на вашего партнера.

7. В здоровых отношениях вы цените и уважаете близких людей вашего партнера. Если он их любит, значит они являются значимыми людьми и для вас.

8. Здоровые отношения – это нежность, доброта, внимание и постоянное общение с желанием услышать и понять.

9. В здоровых отношениях партнеры всегда задают вопросы, не боясь услышать ответ, и они никогда не используют эту информацию друг против друга, чтобы причинить боль или выгородить себя.

10. В здоровых отношениях вы заботитесь о партнере и вам небезразлично его физическое и психологическое здоровье.

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11. В здоровых отношениях вас никогда не заставляют сомневаться в вашем здравомыслии, компетенции и знаниях.

12. Здоровые отношения – это независимость и свобода. Вы знаете, что вы есть друг у друга, и вам вдвоем хорошо, но вы не собираетесь устанавливать односторонние правила и выдвигать односторонние требования.

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