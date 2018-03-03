Как выиграть любую словесную перепалку: 5 простых советов

Во время дискуссии нужно помнить, что проблема может рассматриваться с совершенно разных позиций

Участники любого спора стремятся доказать ту точку зрения, которую они считают истинной. Считается, что во время цивилизованного спора нельзя оскорблять оппонента и обсуждать его личность. При обсуждении какого-либо вопроса нужно хорошо разбираться в проблеме.

Во время дискуссии нужно помнить, что проблема может рассматриваться с совершенно разных позиций. Спор помогает понять объективную истину и собрать имеющую к ней отношение информацию. Дискуссия может проводиться открыто, чтобы в ней могли принять участие и другие люди, поддерживающие какую-либо точку зрения.

1. Участвуя в полемике, нужно помнить о том, что собеседник может хорошо разбираться в обсуждаемой проблеме. Старайтесь не обсуждать темы, в которых вам нечего противопоставить убедительным аргументам. Выбирайте хорошо знакомые вопросы, где ваша позиция будет подкреплена теорией и фактами.

2. Обычно о теме спора участники знают заранее, что позволяет найти необходимую информацию и запастись примерами из реальной жизни. Вы можете действовать более грамотно, если ознакомитесь с историей проблемы и ее изучением другими людьми. Готовясь к дискуссии, изучайте не только те доводы, которые доказывают вашу точку зрения, но и те, которые способны ее опровергнуть. Так вы поймете логику оппонента и сможете подготовиться к ответу на его аргументы.

3. Чтобы ваша позиция во время дискуссии была понятна окружающим, необходимо хорошо владеть речью. Нужно не бояться внимания большого количества людей и объясняться доступно для всех. Старайтесь чаще пользоваться русскоязычными терминами и описаниями, чтобы ваши доводы были ясны и понятны. Убедительная речь вполне может провалиться, если вы будете использовать слишком сложные слова и предложения.

4. Вступая в диалог с окружающими, ведите себя честно и не пытайтесь идти на обман и подмену фактов. Когда вы не знакомы с определенными фактами, лучше просто признаться в этом. Вы вполне можете признать правоту оппонента по некоторым проблемам, не выставляя себя абсолютным победителем. Целью дискуссии является поиск правды, а не унижение собеседника. Помните, что людей, разбирающихся во всех вопросах, просто не существует. Когда вы в чем-то ошиблись, это нужно признавать, а не стараться выбраться путем обмана. Такое поведение во время спора покажет вас хорошим и адекватным оппонентом.

5. Не забывайте о том, что дискуссия предполагает возникновение различных вопросов, которые обязательно нужно задавать. Изучив аргументы оппонента, вы сможете найти в них определенные пробелы и слабости. Вместо того, чтобы рассказывать об этих недочетах, вы можете задать соответствующие вопросы собеседнику. Таким образом, он самостоятельно сделает ряд ошибок, на которые можно будет обратить внимание окружающих. Такой подход позволит вам выглядеть гораздо убедительнее на фоне путающегося в своих словах оппонента.

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