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Как вырастить ребенка счастливым: 4 вещи, от которых лучше отказаться родителям

Этому не научат в школе или ВУЗе, но это возможно 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Как вырастить ребенка счастливым
Как вырастить ребенка счастливым
Фото: Pixabay

Каждый родитель хочет, чтобы его дети были счастливы. Но не каждый знает, как этого добиться. Тем более, нет такого предмета в школе и университетах. Психологи утверждают, что стоит отказаться хотя бы от некоторых вещей в воспитании – и это уже позитивно повлияет на развитие малыша  и его перспективы стать полноценно счастливым человеком в будущем. 

От чего стоит отказаться? 

  • от жертв

Позиция "все ради ребенка" оказывается на деле чаще всего деструктивной. Потому что отказываясь от чего-то в жизни "ради ребенка" (особенно это касается матерей-одиночек или тех, кому с трудом удалось стать мамой, родителям поздних детей и т.д.) – мама впоследствии не получает должной "отдачи", как она считает. 
А ведь ребенок этих жертв не просил. Лучший способ сделать ребенка счастливым – показать ему пример. Реализоваться максимально и стать гармоничным, довольным своей жизнью человеком. Это лучшее, что можно сделать для своих детей.

  • от ожиданий

Если вы мечтали в детстве стать балериной или известным художником, но как-то "не сложилось" – это не повод отдавать ребенка на танцы или в художественную школу против его воли. Таким образом вы просто пытаетесь компенсировать собственные комплексы, реализуя через малыша то, что не удалось самим. Но ваша судьба – только ваша. А у него свои задачи, таланты и предпочтения. Позвольте ему самому выбирать свой путь. И не нагружайте ответственностью за ваши несбывшиеся мечты. 

  • от чрезмерной опеки 

Мать, которая стремится все и вся контролировать, как правило, потом сама же от этого страдает. Дети вырастают инфантильными, несамостоятельными и неуверенными. Здоровая дистанция и доверие к ребенку, вера в то, что он справится, гораздо больше помогут вырастить его правильно. 

  • от критики и крика

Винстон Черчиль говорил: "Крик — последнее пристанище некомпетентности". Срываясь на крик, вы будто говорите: "У меня больше не осталось нормальных аргументов!" Разговаривайте спокойно, без истерики. А главное, умейте выслушать своего ребенка. Он — личность, со своим мнением, которое даже с самого раннего возраста может отличаться от вашего. Уважайте личность. А критика плохо влияет на самооценку даже взрослого человека, не говоря уже о детской неокрепшей психике. Хвалите свое чадо и поддерживайте во всем. 

Что делать?

Любить его таким, какой он есть. И постарайтесь стать счастливыми самостоятельно. Это лучший пример для ребенка. 

Ранее мы писали о том, как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу.

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Источник: Сегодня
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