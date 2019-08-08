Как вырастить счастливого ребенка: пять советов экспертов
Пять правил для родителей от топ-спикеров международной конференции IDEC
В начале августа в Киеве состоялось главное образовательное событие года для учителей и родителей — конференция IDEC: Education NOW, которая каждый год путешествует по миру. Столица Украины принимала конференцию впервые за 26 лет существования этого мероприятия. Ответ на вопрос, как вырастить счастливого и успешного ребенка, искали почти 800 участников из 25 стран, в том числе 45 звезд мирового образования.
Во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу - смотрите видео:
"Перемены в образовании в интересах ребенка неотвратимы, — отметила на открытии конференции министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. — Они коснутся всех школ, а не только тех, где директора и учителя иногда идут против правил, чтобы развивать демократическое образование. Важно, чтобы этим благом — демократическим образованием — могли сегодня пользоваться все семьи, чтобы у каждого ребенка был шанс развивать свой талант и свою личность".
Во время конференции звездные спикеры IDEC рассказали о том, почему пришло время отказаться от "образовательных фабрик", почему желание все контролировать — это зло, а воспитание кошельком — путь в никуда, и почему школа должна быть местом для беседы.
- Отказаться от "образовательных фабрик"
"Мы созданы разными, непохожими и уникальными, — напоминает Яков Гехт (Израиль), педагог, основатель сети демократических школ и конференции IDEC, советник шести министров образования Израиля. — Но в индустриальную эпоху, когда люди научились строить фабрики и за короткий промежуток времени изготавливать много одинаковых вещей, кто-то задумался: зачем нам столько разных людей? Построим для них фабрику, пусть станут одинаковыми. И назовем ее школой. Идея проста: соберем в "коробке" людей одного возраста, составим для них одинаковый учебный план, пусть проходят его все одновременно с тем же учителем. Цель традиционного образования — сравнять всех людей. Цель демократического образования — помочь каждому ребенку найти свою уникальность. Время отказаться от "образовательных фабрик", позволить ребенку формировать свой учебный план и выбирать, что изучать".
- Предоставить ребенку свободу действий
"В 2021-м школа Summerhill отметит 100 лет со дня основания. Кто бы мог подумать? Безумной идее доверять детям, которая пришла в голову одному шотландцу, уже почти столетие, — рассказывает Генри Редхед (Великая Британия), внук создателя легендарной демократической школы Summerhill и один из руководителей этой школы сегодня. — Наши студенты создают правила школы и сами выбирают, как провести свой день. Почти за сто лет работы мы убедились на собственном опыте: если убрать принуждение "делай, потому что так надо" и уберечь ребенка от нашего желания причинить добро, можно вырастить личность, которая стремится к исследованию и пониманию, чего она хочет и
почему хочет. И которая осознает свою свободу и умеет жить с ней — нести ответственность за свой выбор".
- Не "воспитывать кошельком"
"Некоторые родители платят ребенку за выполненное домашнее задание, помощь по дому или примерное поведение в школе. Это хорошая идея, если цель — развить в ребенке корысть и поиск выгоды во всем. Однако представьте: если иссякнет ресурс, вы просто не сможете договориться, — объясняет Паата Амонашвили (Грузия), педагог, психолог, президент Международного центра гуманной педагогики. — Деньги не воспитают в ребенке сочувствия, любви и заботы об окружающих. Все это можно познать только благодаря атмосфере искренности, внимания и поддержки, которой родители окутывают детей. В таком случае при любых обстоятельствах рядом с вами будет единомышленник, соратник и друг — ваш ребенок".
- Не пытаться выбрать будущее ребенка вместо него
"Меня часто спрашивают, как заставить ребенка готовиться к экзаменам, — говорит Дима Зицер (Россия), педагог, блогер, спикер TED, глава альтернативной школы "Апельсин" и Института неформального образования. — Я не знаю. Но есть встречный вопрос: а кто дал вам право заставлять, побуждать или решать что-то за ребенка? Не связывайте успех с оценками. Помните, что ни один экзамен не помешает вашему ребенку добиться своей цели. Единственное, что может помешать, — отсутствие родительской поддержки. Например, моя дочь "провалила" ЕГЭ (русский аналог ЗНО — прим. ред.) по математике. Вместо того чтобы корить себя и ставить крест на своей жизни, она поступила в американскую театральную школу. Да, в мире есть профессии, где не нужна математика. Через некоторое время, чтобы лучше понимать персонажей, дочь захотела изучать психологию. Оказалось, что без ЕГЭ по математике ее не возьмут в вуз. Чем закончилась история? За две недели дочь подготовилась и набрала проходной балл. Так бывает, когда человек понимает, зачем ей нужен тот или иной экзамен".
- Отказаться от желания все контролировать
"Сегодня все чаще можно услышать слово VUCA. Оно состоит из первых букв английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность), — рассказывает Ирэна Пранскевичюте (Литва), консультант системных трансформаций, эксперт в исследованиях Еврокомиссии. — Единственная возможность для родителей и учителей сосуществовать с VUCA в современном мире — не пытаться все контролировать. Именно из-за этого желания в цепочке "родители-ученики-учителя" мы теряем взаимное доверие, безопасность, открытость и, в конце концов, радость общения. Чтобы этого избежать, нужно учиться видеть и слышать друг друга. День в школе начинается с того, что мы несколько часов вместе с детьми слушаем музыку, которая им сегодня нравится. Это нужно, чтобы избавиться от наших предубеждений и установок, как общаться с детьми, и чтобы мы лучше поняли друг друга и вернули взаимное доверие".
Напомним, ранее мы рассказывали о необычных пяти учебных заведениях, в которых повезло учиться людям XXI века.
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