Как вырваться из плена соцсетей: советы психолога

Фильтруйте свое общение онлайн и делайте передышки

Соцсети забирают слишком много времени Фото: stocksnap.io

С появлением соцсетей время начало катастрофически не хватать. Они забирают все наше свободное время, которое можно было потратить с пользой. Недавно появился необычный калькулятор Social Media Time Alternatives, который высчитывает количество книг, которые вы могли прочитать, пока сидели в соцсетях.

Кто из звезд игнорирует соцсети – смотрите видео:

Это программа, которая анализирует несколько показателей: количество проверок соцсетей в час, среднее время, затраченное на каждый сеанс, среднее количество страниц, а также скорость чтения. Обработав данные, калькулятор выдает результат – количество книг, которые пользователь мог бы прочитать, если бы не социальные сети.

Такой полезный продукт дает понять человеку, что он тратит свое время впустую. А если вы это уже поняли, но по привычке продолжаете скролить страницы в соцсетях, прислушивайтесь к советам практикующего психолога из США Лилиан Гибсон.

Определите, почему вы используете социальные сети

"Для большинства людей соцсети – инструмент для расслабления или для поддержания связи. Если для вас тоже, тогда рекомендую задать себе вопрос: как долго я буду находиться онлайн? С какой целью, с каким намерением? Когда вы четко это определите, вы сами постепенно уменьшите время пребывания в онлайн, а свое общение там – более значимым, потому что ваше присутствие будет иметь определенный смысл", – советует Гибсон.

Действуйте по принципу "не количество, а качество"

Ограничьте времени. Только представьте: по данным Facebook среднестатистический пользователь этой соцсети скролит длиной 9144 см в сутки. И конечно тратит на это много времени.

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"Мы знаем, что не можем быть везде одновременно. Это же касается и социальных сетей. Если вы только в течение 30 минут приветствуете всех знакомых с днем ​​рождения, то продуктивно вы тратите свое время? Теперь вы понимаете, что это расточительство?", – говорит Лилиан.

Фильтруйте свои контакты

Избавьтесь от всего лишнего. За годы пребывания в соцсетях у вас появились сотни (может, тысячи) "друзей", с которыми у вас сегодня нет ничего общего, или вы вообще лично не знакомы. Достаточно будет просто просмотреть список и удалить те контакты, которые ни разу не использовали.

"Это "лишние"люди, на которых вы тратите время и эмоции. Сконцентрируйтесь на том, что важно для вас, а не на том, как угодить всем вокруг ", – советует доктор.

Отдыхайте от соцсетей

Если вы не можете выключить смартфон на выходные или хотя бы на выходные, то приучите себя делать перерывы.

"Компания Facebook недавно активировала новые функции, чтобы дать пользователям отдохнуть. Так и вы можете воспользоваться кнопками "Отложить" или "Сделать перерыв", – подытожила психолог.

Лайки и положительные комментарии дают свои эмоции, но важно научиться контролировать себя и не проводить свою жизнь онлайн.

Ранее мы выясняли, что произойдет, если отказаться от соцсетей. Как минимум, вы сделаете всю запланированную работу очень быстро.

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