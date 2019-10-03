Как взять жизнь под контроль: перестаньте ожидать от других эти пять вещей

Научитесь самостоятельно принимать все главные решения

Возьмите ответственность за свою жизнь Фото: stocksnap.io

Когда мы ждет чего-то от других людей, то тем самым перекладываем на них ответственность за свою жизнь. Мы все ждем, пока нас кто-то сделает счастливым, богатым, успешным, что одобрят наше мнение или похвалят. Стоит задуматься, ведь, когда мы ожидаем слишком много – то привязываемся к результату, вместо того, чтобы замечать то хорошее, что на самом деле происходит.

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Вашему вниманию пять вещей, которые стоит перестать ожидать от других и взять свою жизнь под свою же ответственность.

Одобрение и похвала

Не стоит надеяться на то, что другие люди одобрят то, что вы делаете и еще и похвалят за это. Вы должны двигаться в своем направлении, а то, что вас обсуждают – значит лишь то, что люди выражают свои ожидания, а не ваши. Не делайте что-то ради благодарности и одобрения других людей, делайте все только по собственному желанию и хвалите себя. Это поможет вам самоутвердиться.

Радость и счастье

То, что рядом есть люди, которые радуют вас – это хорошо. Но это не должно быть самоцелью – общаться только с такими людьми. Нужно понимать, что если вы не чувствуете себя счастливым человеком, то другие люди таким вас сделать точно не сумеют. Это все идет изнутри. Только вы сами можете прочувствовать важность каждого дня в повседневной жизни. Научитесь только ее ощущать и видеть.

Решения ваших вопросов

У каждого человека свои проблемы и решать их за вас никто не будет. Не стоит ждать, что кто-то придет и поможет вам, надейтесь только на себя. Потому что так вы можете легко впасть в состояние жертвы и утратить контроль над своей жизнью. Важно понимать, что советы и действия других людей могут совсем не совпадать с вашей позицией. Выход есть всегда – ищите пути и все у вас получиться.

Мотивация и поддержка

Если рядом с вами есть люди, которые поддерживают и мотивируют вам – это замечательно. Но так может быть не всегда и, оставшись без этого, у вас может случиться ступор. Помните, что мотивация из вне работает только момента, а вот внутренняя мотивация может двигать вами и помогать добиваться своих целей. Поддержку других принимайте, но рассчитывайте исключительно на себя и свои внутренние двигатели.

Чужое мнение

Реагировать на чужое мнение плохо во всех смыслах. Все люди разные и мыслят каждый по своему, поэтому нужно иметь свое мнение по любому вопросу. Не имеется ввиду не воспринимать советы и рекомендации тех, кому вы доверяете, а делать это только тогда, когда это нужно вам. И не слепо верить всему, что говорят, а думать и взвешивать все слова. Если вам нравиться ваша новая прическа, то кому какое дело до этого. Наслаждайтесь собой.

Совет: важно понимать, что ваша жизнь в ваших руках, поэтому и ответственность за нее несете только вы.

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