Как заняться исцеляющей медитацией: практические советы

Чтобы помочь своему организму исцелиться, можно начать медитировать

Исцеляющая медитация - полезные советы Фото: pexels.com

Чтобы взбодрить наш организм, если есть какие-то незначительные проблемы со здоровьем, можно заняться исцеляющей медитацией. Медитация для исцеления направлена на улучшения здоровья и профилактику различных заболеваний. Если вы будете заниматься медитативными практиками регулярно, то приведете в порядок тело и ум. Читайте в нашем материале полезные советы для медитации более подробно.

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Техника исцеляющей медитации

1. Устройтесь поудобнее и закройте глаза. Сделайте глубокий вдох через нос, а затем медленный выдох через рот. Дышите в таком ритме до тех пор, пока не почувствуете, что ваше тело полностью расслабилось.

2. Положите руку на сердце и следите за ощущениями, которые возникают в вашем теле в процессе дыхания. Повторяйте про себя слова: "туда" на каждом вдохе и "оттуда" — на выдохе. Повторите 108 раз — это традиционное число во время медитаций.

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3. При этом очень концентрация — важна, вы не должны отвлекаться на посторонние мысли. Если не получается убрать мысли из подсознания, начинайте повторять: "это просто мысли, и они сейчас уйдут". Сразу после этого возвращайтесь к концентрации на дыхании.

Чтобы помочь своему организму, можно начать медитировать Фото: pexels.com

Рекомендации для исцеляющей медитации

1. Занимайтесь медитацией ежедневно.

2. Старайтесь отключить "внутренний диалог".

3. Помещение перед сеансом медитации нужно проветрить, чтобы наполнить пространство потоком свежего воздуха.

Не забывайте следовать предписаниям врачей, ведь медитация не является лекарством от всех болезней.

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Напомним, ранее ученые заявили, что йога и медитация улучшают работу мозга.

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