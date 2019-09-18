Как подружиться со свекровью: практичные советы психолога

Проявляйте уважение, но не льстите своей свекрови

Поддерживайте хорошие отношения Фото: Pexels

Про отношения свекрови и невестки есть много разных нелестных историй. На самом деле, эти отношения, как и любые другие требуют небольшой работы, которая непременно принесет хорошие результаты. Вашему вниманию несколько советов, как заслужить доверие свекрови и стать хорошей невесткой.

Как заслужить доверие свекрови – смотрите видео:

Первая встреча

Психолог Светлана Арефния рекомендует при первом знакомстве со свекровью вести себя естественно и не притворяться. При этом невестке необходимо проявить уважение, но не льстить своей свекрови.

"Потому что в какой-то момент они могут сказать, что при первой встречи она была такая мила, а потом оказалась настоящей стервой", – комментирует психолог.

Называй меня "мама"

По словам психолога, называть невестку "дочкой", а свекровь "мамой" – совсем не обязательно. Стоит понимать, что девушка приходит не в семью свекрови, а для того, чтобы создать свою собственную семью с мужем и детьми.

Хорошая свекровь

Чтобы стать хорошей свекровью, не нужно лезть в дела молодых, считает актриса Елена Репина. По ее словам, даже помогать молодым необходимо только тогда, когда они сами об этом попросят.

Совет: залог любых отношений – это общение и искреннее предъявление своих чувств и желаний.

Ранее другой психолог Михаил Лабковский также давал советы, как подружиться со свекровью.

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