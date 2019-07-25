Как заставить себя бегать по утрам: полезные лайфхаки

Во время пробежки вы можете обдумать планы на день

Как заставить себя бегать Фото: pexels.com

Все помнят поговорку "В здоровом теле — здоровый дух", но мы редко воплощаем это крылатое выражение в жизнь и ищем различные отговорки, чтобы отказаться от здорового образа жизни.

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А самый легкий способ начать такой образ жизни — это бегать по утрам. Поэтому узнайте больше о том, как заставить себя бегать по утрам.

Как заставить себя бегать по утрам

Купите спортивную одежду. Если вы потратили деньги на спортивный костюм и кроссовки, то у вас обязательно появится желание их надеть и начать бегать по утрам.

Приятная музыка. Выберите приятную музыку для бега утром, которая разбудит вас после ночного сна и придаст ритм вашей утренней тренировке.

Самое трудное — начало. Попробуйте убедить себя, что "самое сложное – в первую очередь" и именно с утреннего бега следует начинать рабочий день.

Время для планирования. Бег по утрам — это прекрасное время для планирования. Во время пробежки вы можете обдумать предстоящий день и спланировать его наилучшим образом.

Собственные ритуалы. Создайте собственный ритуал — последовательность действий, которой придерживаться каждый раз. Через какое-то время все процесс бега по утрам будет идти по накатанной.

Найдите компанию. Приятная компания — хороший стимул, особенно для людей общительных. Товарищи по утреннему бегу должны быть достаточно дисциплинированными.

Как начать бегать Фото: pexels.com

Примените соцсети. Выкладывайте ваши первые пробежки по утрам в социальные сети, делайте беговые селфи, фотографируйте ноги в кроссовках и героически преодоленные километры. Это поможет вам настроиться на позитив.

Запоминайте свои результаты. Запоминайте или записывайте в заметки на телефоне все свои результаты пробежек. Это даст вам стимул бежать лучше дольше и быстрее в следующий раз, чтоб побыть собственный рекорд. Выберите для себя дистанцию ​​и преодолейте ее с помощью бега.

Улучшайте показатели. Через неделю тренировок устроить себе мини-соревнование и снова попробуйте пробежать ее же на максимуме своих сил. Вы увидите, что время улучшилось и так же улучшится ваше настроение.

Положительные гормоны. Бег отлично поднимает настроение с помощью гормона счастья дофамина. Нет ничего лучше легкой пробежки минут на 30 для лечения депрессии. Это также может быть отличным стимулом начать бегать по утрам.

Ранее мы делились советами по правильному бегу от тренера по триатлону.

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