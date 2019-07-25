Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как заставить себя бегать по утрам: полезные лайфхаки

Во время пробежки вы можете обдумать планы на день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Как заставить себя бегать
Как заставить себя бегать
Фото: pexels.com

Все помнят поговорку "В здоровом теле — здоровый дух", но мы редко воплощаем это крылатое выражение в жизнь и ищем различные отговорки, чтобы отказаться от здорового образа жизни.

Смотрите видео: бег вперед спиной

А самый легкий способ начать такой образ жизни — это бегать по утрам. Поэтому узнайте больше о том, как заставить себя бегать по утрам.

Как заставить себя бегать по утрам

  • Купите спортивную одежду. Если вы потратили деньги на спортивный костюм и кроссовки, то у вас обязательно появится желание их надеть и начать бегать по утрам.
  • Приятная музыка. Выберите приятную музыку для бега утром, которая разбудит вас после ночного сна и придаст ритм вашей утренней тренировке.
  • Самое трудное — начало. Попробуйте убедить себя, что "самое сложное – в первую очередь" и именно с утреннего бега следует начинать рабочий день.

Читайте также
Как правильно бегать, чтобы похудеть: ТОП-5 правил эффективной пробежки

  • Время для планирования. Бег по утрам — это прекрасное время для планирования. Во время пробежки вы можете обдумать предстоящий день и спланировать его наилучшим образом.
  • Собственные ритуалы. Создайте собственный ритуал — последовательность действий, которой придерживаться каждый раз. Через какое-то время все процесс бега по утрам будет идти по накатанной.
  • Найдите компанию. Приятная компания — хороший стимул, особенно для людей общительных. Товарищи по утреннему бегу должны быть достаточно дисциплинированными.

Как начать бегать
Как начать бегать
Фото: pexels.com

  • Примените соцсети. Выкладывайте ваши первые пробежки по утрам в социальные сети, делайте беговые селфи, фотографируйте ноги в кроссовках и героически преодоленные километры. Это поможет вам настроиться на позитив.
  • Запоминайте свои результаты. Запоминайте или записывайте в заметки на телефоне все свои результаты пробежек. Это даст вам стимул бежать лучше дольше и быстрее в следующий раз, чтоб побыть собственный рекорд. Выберите для себя дистанцию ​​и преодолейте ее с помощью бега.
  • Улучшайте показатели. Через неделю тренировок устроить себе мини-соревнование и снова попробуйте пробежать ее же на максимуме своих сил. Вы увидите, что время улучшилось и так же улучшится ваше настроение.
  • Положительные гормоны. Бег отлично поднимает настроение с помощью гормона счастья дофамина. Нет ничего лучше легкой пробежки минут на 30 для лечения депрессии. Это также может быть отличным стимулом начать бегать по утрам.

Ранее мы делились советами по правильному бегу от тренера по триатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бег летом: как правильно бегать в жару Мода на бег: почему она захлестнула мир и как начать - советы профи и лайфхаки Как правильно бегать, чтобы похудеть Как правильно бегать: главные секреты
бег пробежка утро полезные советы
Реклама

Новости партнеров

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Почему цитрусовые нужно есть каждый день: топ-6 причин
Почему цитрусовые нужно есть каждый день: топ-6 причин
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Пичкала ребенка таблетками: Бужинская пожаловалась на няню
Пичкала ребенка таблетками: Бужинская пожаловалась на няню

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Новости партнеров

Медики назвали самые
Медики назвали самые "вредные" каши
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Кабачки по-корейски на зиму
Кабачки по-корейски на зиму
Как рассчитать индекс массы тела: простая формула
Как рассчитать индекс массы тела: простая формула
Новая фотосессия сестры Ломаченко. Она просто красотка
Новая фотосессия сестры Ломаченко. Она просто красотка
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь