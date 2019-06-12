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Как заставить себя измениться: полезные методики

Чтобы заставить себя изменится, критически оцените основные сферы своей жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Как заставить себя измениться
Как заставить себя измениться
Фото: pexels.com

Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться над изменениями в собственной жизни. Но порой бывает очень трудно оторвать себя от стула и начать ревизию своей жизни и изменения в ней. Читайте в нашем материале о практических методиках для того, чтобы заставить себя измениться. 

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Сначала нужно критически оценить основные сферы жизни, к которым традиционно относятся:

  • любовь;
  • финансовое благополучие;
  • здоровье;
  • реализованность в профессиональной сфере;
  • дружба;
  • увлечения.

Каждой из предложенных сфер нужно дать оценку от 1 до 10. Так вы узнаете, на какую область нужно обратить повышенное внимание. Если оценки окажутся одинаковыми для всех сфер, в первую очередь займитесь здоровьем и той сферой, которая в этот момент важна для вас, ведь с достижением благополучия в этих областях жизнь начнет меняться и во всех остальных.

Как стать лучше
Как стать лучше
Фото: pexels.com

Действия, которые помогут вам начать меняться к лучшему

1. Планирование изменений и четкое выполнение задуманного.

2. Отказ от всего, что мешает вам развиваться, даже если сделать это очень сложно.

3. Борьба с вредными привычками.

4. Отказ от бесцельного времяпрепровождения, не приносящего пользы (просмотр телевизора, компьютерные игры и соцсети).

5. Полюбите себя. Заботьтесь о себе, правильно питайтесь и делайте то, что приносит вам радость. Меньше внимания обращайте на мнение окружающих.

6. Думайте позитивно: вера в успех творит настоящие чудеса.

Методика для изменений

Вкратце опишите цель, которую вы поставили перед собой в сферах, о которых мы писали выше. Например, "Достигнуть взаимопонимания с партнером". Затем поделите лист вертикальной линией пополам. Левую колонку назовите примерно так: "Что будет через 5 лет, если все останется по-старому". Справа напишите: "Что будет через 5 лет, если я буду стремиться к поставленной цели".

Теперь вам осталось только честно и подробно ответить на обозначенные вопросы. В левой колонке, вероятнее всего, будут стоять частые ссоры, непонимание и отсутствие эмоциональной близости. Справа нас ожидают крепкие долговременные отношения, счастливая семья.

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Такое нехитрое занятие поможет вам выбрать направление, в котором нужно работать. Следующий шаг – найти оптимальный путь их достижения. Вначале, когда вы полны воодушевления, вы начинаете планировать грандиозные изменения. Вопрос в том, как заставить себя действовать, когда энтузиазм поутихнет. Важно начать изменения уже сегодня, пусть понемногу, в мелочах, но не откладывая на завтра. Каждый день совершайте маленькие шаги, способствующие приближению к цели, и жизнь начнет меняться.

Напомним, что ранее мы писали о том, как распознать нездоровые отношения

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Источник: piter-trening.ru
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