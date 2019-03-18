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Как завоевать мужчину: два простых совета

И стоит ли это делать женщине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Как завоевать мужчину
Как завоевать мужчину
Фото: pexels.com

Многие женщины стремятся обратить на себя внимание мужчин, завоевать их расположение и т.д. Даже посещают специальные тренинги для того, чтобы научиться премудростям соблазнения, "привязывания", "влюбления" и так далее. Однако на самом деле это означает, что женщина, идущая на эти все шаги, просто не понимает мужскую психологию.

Ведь, во-первых, желание быть замеченной мужчиной и во что бы то ни стало его завоевать означает низкую самооценку такой женщины. И то, что у нее нет принятия самой себя. Потому ей нужно чужое принятие, кому-то что-то доказать и т.д. То есть проявляет активный интерес.

Во-вторых, вопросы, которые такая девушка задает сама себе, звучат как: "Понравилась ли я ему?", "Позвонит ли он?", "Что я делаю не так?", "Достаточно ли я красива и сексуальна для него?" и т.д. Это говорит о низкой самооценке, неуверенности в себе и желании принятия другим человеком, в то время как собственного принятия у человека нет.

Если женщина проявляет чрезмерную инициативу и сама предлагает себя мужчине – скорее всего, он либо не оценит, либо воспользуется положением превосходства и ничем хорошим это не закончится.

Кто интересует мужчин на самом деле?

Самодостаточного и уверенного в себе мужчину в первую очередь интересует самодостаточная уверенная в себе женщина. Которая умеет привлечь к себе внимание, но ненавязчиво и по-женски (взглядом, улыбкой, манерой держаться). То есть пассивный интерес. Именно такая линия поведения обычно заинтересовывает мужчин.

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Женщина может дать понять мужчине, что не против продлить с ним общение. Один раз. Дальше уже – дело за мужчиной. Ведь завоевывать и проявлять активный интерес – это исторически и эволюционно мужская задача, а не женская.

Так как же завоевать мужчину на самом деле?

Если женщина самоуверенна, самодостаточна, знает себе цену и имеет внутренний стержень, люди сами к ней тянутся. Тем более мужчины. Потому что интуитивно чувствуют энергетику, которая притягивает.

Самая желанная женщина – та, что очаровала, но лишь дает возможность мужчине проявиться рядом с ней, проявляя пассивный интерес. Рядом с уверенной в себе женщиной мужская самооценка взлетает до небес, потому он будет сам стремиться завоевать ее.

Поэтому, пока женщина не примет себя такой, какая есть, не полюбит себя и не будет уважать, не стоит рассчитывать на искренний интерес достойного мужчины.  

Напомним, ранее мы писали о четырех признаках, которые указывают на то, что ваш мужчина не забыл бывшую.

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Источник: Сегодня
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